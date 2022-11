Ivanka Trump alle nozze della sorella Tiffany col vestito di Grace Kelly

Quello di Tiffany Trump e di Michael Boulos è il classico matrimonio all’americana. Archi di fiori, sposa in abito voluminoso, damigelle abbinate in colori pastello, tanti piccoli paggetti biondi, la cerimonia all’aperto. I classici canoni statunitensi ci sono tutti, qui però parliamo delle nozze di due miliardari, che hanno fatto tutto in grande stile, davanti a 500 invitati festanti.

Gli sposi

La sposa è Tiffany Trump, figlia dell’ex presidente Donald Trump e di Marla Maples, seconda moglie del tycoon dopo Ivana Trump. Ha 29 anni e una carriera come assistente legale alla Georgetown University Law Center. Lo sposo è invece Michael Boulos, figlio del miliardario di origini libanesi e nigeriane Massad Boulos. Il 25enne Michael lavora come uomo d’affari. I due si sono conosciuti nel 2018 a Mykonos, dove Tiffany era in vacanza insieme all’amica Lindsay Lohan. Adesso il loro sogno d’amore è stato coronato a Mar-a-Lago, la tenuta in Florida di papà Donald.

Tiffany tutta lustrini

L’ex presidente americano ha accompagnato la figlia lungo la navata, sotto a trionfanti archi di fiori in tonalità tenui. Donald Trump, con un tuxedo nero, era visibilmente emozionato per questa occasione festosa. Tiffany Trump ha optato per un abito dall’ampia gonna, con un bustino senza spalline. Il vestito, realizzato da Elie Saab, era caratterizzato da una pioggia di strass che ricoprivano interamente il tessuto. Velo in testa e bouquet bianco per la più classica delle spose. Dopo la cerimonia, Tiffany si è cambiata, optando per un sensuale modello a sirena, con corpetto incrociato e un profondo spacco, sempre della maison libanese. Lei e Michael Boulos, elegantissimo in Tom Ford, hanno ballato per i loro ospiti.

Ivanka come Grace Kelly

La sposa era ovviamente la protagonista indiscussa della giornata ma Ivanka Trump le ha un po’ rubato la scena. Secondogenita di Donald Trump, ha lavorato a stretto contatto con il padre durante la presidenza alla Casa Bianca. Sposata con l’imprenditore Jared Kushner, è mamma di tre figli, tutti presenti (e molto graziosi) alle nozze di Tiffany Trump. Ivanka, nel ruolo di damigella, ha aiutato Tiffany con il velo e ha successivamente postato sul suo profilo Instagram una serie di immagini dell’evento. Il suo abito, azzurro cielo, non è passato inosservato. Il modello infatti è praticamente identico al vestito indossato nel 1955 da Grace Kelly nella pellicola Caccia al ladro. Realizzato in seta impalpabile, ha una gonna svolazzante, un drappo che avvolge una spalla e un grazioso fiore in tessuto sul décolleté. La Trump, algida e bellissima, ha incantato tutti.

Nero? Per Ivanka è no

All’evento erano presenti i Trump al gran completo. Melania Trump, ex First Lady dallo stile impeccabile e attuale moglie del magnate, ha optato per un vestito color crema plissettato, stretto in vita da una cintura, con spalline sottili e scollo rotondo. Marla Maples, mamma della sposa, ha sfoggiato un abito dallo scollo asimmetrico color glicine mentre Lara Trump, produttrice televisiva e moglie di Eric Trump, ha scelto un frizzante modello argento di Oscar Lopez. Le tre, insieme alla sposa e a Ivanka Trump, posano felici dopo il sì. E’ proprio questo scatto ad aver infiammato il gossip. Ivanka ha infatti deciso di tagliare dall’immagine social Kimberly Guilfoyle, fidanzata di Donald Trump Junior, che ha posato con loro per la foto. Il motivo? Kimberly era totalmente vestita di nero, tonalità da funerale che, si sarebbe giustificata Ivanka, rovinava l’equilibrio dei colori pastello dell’immagine felice. Guarda nella gallery tutti i look del matrimonio di Tiffany Trump.

