Elsa Hosk è diventata mamma, ecco le prime foto di famiglia

Con una foto patinata via l’altra, Elsa Hosk ha documentato su Instagram tutta la sua gravidanza. Scatti in bianco e nero, outfit firmati, parole dolci: la top svedese (ve la ricordate con il Fantasy Bra di Victoria’s Secret?) ha intrattenuto i follower con i suoi aggiornamenti in questi mesi. L’11 febbraio la modella è diventata mamma di Tuulikki Joan Daly e, ovviamente, ha dato l’annuncio a mezzo social.

“Il giorno più bello della mia vita. Il mio orgoglio più grande è averti partorita”, scrive Elsa Hosk, a corredo di una foto della nuova famiglia a tre. Nell’immagine la piccola, avvolta in una mussolina di Aden+Anais con stampa di elefanti, dorme in braccio al papà, l’imprenditore Tom Daly, che a petto nudo la stringe a sé mentre mamma Elsa guarda dritta in camera. La Hosk ha anche spiegato il motivo per cui la neonata si chiama Tuulikki Joan: sono i nomi della mamma della modella e della nonna di Tom. “Ti ameremo per sempre”, aggiunge la top. Un piccola circondata dall’affetto e… dai capi firmati.

Elsa Hosk ha postato una storia dove svela alcuni regali ricevuti per la nascita della figlia. Al centro dello scatto troneggia la sontuosa coperta Avalon di Hermès (1.230 euro). Del resto, con una mamma tanto famosa nel mondo della moda, la piccola sarà sempre vestita di tutto punto. In questi mesi Elsa ha pubblicato moltissime fotografie dove svelava le forme fasciate in abiti firmati, abbinati ad accessori di lusso. Le borse di Chanel e Bottega Veneta, i jeans di Louis Vuitton, i vestiti Valentino: la Hosk ha saputo vestire il pancione con stile ed eleganza. Pancione che ha esibito nudo molte volte e con orgoglio. Sbircia nella gallery i ricordi più speciali dell’attesa e le primissime immagini di baby Tuuli.

Related Posts