Le modelle lavorano con il loro corpo. Gambe affusolate, seni delicati, proporzioni del volto equilibrate: è inutile girarci intorno, senza il loro aspetto perfetto non potrebbero fare quello che fanno. In questo 2020 che ha rimescolato le carte però anche loro si sono trovate alle prese con shooting rimandati, settimane della moda saltate, aerei che non decollano. Cos’hanno dovunque deciso di fare queste bellissime che non hanno mai avuto tanto tempo libero a disposizione? Figli!

Sono tante le modelle che hanno inseguito (e raggiunto) la cicogna nei mesi scorsi. Se alcune, da Gigi Hadid a Sharon Fonseca, hanno già partorito altre si apprestano a diventare mamme nelle prossime settimane. Emily Ratajkowski ha dato l’annuncio della gravidanza in grande stile, con un servizio digitale su Vogue. Da allora la star non fa altro che esibire il pancione che cresce, tra minidress inguinali e crop-top.

Per anni si è stretta nei completini sexy di Victoria’s Secret ma ora che è incinta del suo primo figlio, la top svedese Elsa Hosk fascia comunque il pancione in abiti di maglina e micro-bikini. Fidanzata con l’imprenditore Tom Daly dal 2015, l’ex Angelo sarà presto mamma di una femminuccia. Restando in Europa, manca pochissimo al parto dell’olandese Romee Strijd. Lei e l’influencer Laurens van Leeuwen sono legati dai tempi della scuola e, a breve, allargheranno la famiglia. Come tutte le modelle, Romee è abituata a stare davanti alla macchina fotografica e sfrutta il tempo libero per posare nuda o con babydoll in pizzo.

Per oltre quindici anni Karlie Kloss ha calcato le passerelle più prestigiose del mondo ma adesso è pronta per ciucci e pannolini. La modella americana sposata con Joshua Kushner (fratello di Jared Kushner, il marito di Ivanka Trump) ha recentemente confermato la gravidanza postando uno scatto dove abbraccia le forme con addosso un vestito giallo di Jacquemus. Con i loro pancioni le modelle sono ancora più belle. Sbircia tutte le top in dolce attesa nella nostra gallery.

Related Posts