Con le sue invenzioni Steve Jobs ha rivoluzionato le nostre vite. Scomparso prematuramente nel 2011 all’età di 56 anni, l’informatico e imprenditore ci ha lasciato in eredità un’azienda, la Apple, che con i suoi prodotti ha cambiato per sempre la tecnologia. Oltre al business, Steve ha donato al mondo anche quattro figli, la prima, Lisa, nata dalla dalla relazione con Chrisann Brennan e gli altri tre dal matrimonio con Laurene Powell. La più piccola di casa, Eve Jobs, è al centro del gossip in queste settimane.

A 22 anni Eve Jobs ha debuttato da poco come modella. Nuda nella vasca da bagno, con il corpo ricoperto di schiuma, i capelli bagnati e un bicchiere di vino in mano, Eve guarda dritta nella fotocamera: è lei la nuova testimonial del brand di beauty Glossier. In un altro scatto, sempre in ammollo, si passa il lucidalabbra sensualmente. Gambe lunghe e affusolate, braccia toniche, chioma bionda: la piccola Jobs ha tutte le carte in regola per sfondare. Nonostante un patrimonio di famiglia stimato in 20 miliardi di dollari, la giovane è determinata a farcela da sola. Del resto tempo fa mamma Laurene aveva dichiarato che i figli non avrebbero ereditato nulla della fortuna del padre. “Non crediamo nell’accumulo di ricchezze”, disse la Powell.

Non crederanno in una vita lussuosa ma di certo Eve Jobs ha vissuto un’infanzia agiata e ora, sul suo profilo Instagram, mostra oggetti belli e capi firmati (come il marsupio Balenciaga e gli stivali Vetements). Fidanzata con il cantante Harry Hudson (uno dei migliori amici di Kylie Jenner), la Jobs condivide con i follower attimi di quotidianità. Non c’è però solo il fashion nelle giornate di Eve che è considerata una delle migliori cavallerizze sotto i 25 anni a livello globale. Le immagini di lei in gara ben esprimono la grinta e la voglia di farcela che la contraddistinguono. Del resto, ha il gene del successo nel dna.

