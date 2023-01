Emily Ratajkowski sposa dark (e sexy) chiusa nella scatola in strada

Emily Ratajkowski e Versace, che connubio perfetto! La più sensuale delle maison del lusso e la più sexy delle modelle si sono unite per la campagna pubblicitaria primavera-estate 2023. Il risultato è bollente. Davanti alla lente del duo di fotografi Mert Alas e Marcus Piggott, Emrata posa con audacia, indossando i pezzi chiave della collezione della Medusa.

La donna di Donatella

“La donna Versace è forte, determinata e sempre al comando. Per questa stagione la preferisco in nero o in colori audaci, con silhouette potenti”, ha dichiarato Donatella Versace in occasione del lancio degli scatti pubblicitari. Nessuno meglio di Emily Ratajkowski poteva interpretare questa visione della stilista. “Essere il volto di Versace è sempre stato un mio sogno, sul set mi davo pizzicotti in continuazione per essere certa di essere davvero lì”, ha ribattuto la top. Le due sono molto amiche, il loro è un rapporto che va oltre il lavoro.

Emily nella scatola

Negli scatti patinati Emily Ratajkowski posa con fierezza. Gli outfit sono uno più malizioso dell’altro. Nella prima immagine, bralette in pelle nera e jeans bicolori sono abbinati a un blazer scuro. In mano Emily tiene la borsa Greca Goddess. Il secondo outfit prevede una giacca doppiopetto portata su un abito in chiffon in stampa Orchid Barocco. E’ però il terzo look quello più strabiliante (e anche quello che si è guadagnato più contenuti social da parte di Emrata). Il vestito viola, con pizzi e un lunghissimo spacco laterale, strizza il seno della Ratajwkoski. Accessoriato con velo e corona, la fa sembrare una sposa dark. Non solo la top posa sul marciapiede ma anche all’interno di un’enorme scatola di plexiglass trasparente. Emily, sdraiata, si muove sinuosamente sotto gli occhi di un modello, che la osserva dall’esterno.

Ospite speciale sul set

Dopo la fine del matrimonio con Sebastian Bear-McClard e la veloce liaison con Pete Davidson, ora Emily Ratajkowski sembra essere single (anche se a inizio anno si è vociferato di un nuovo amore). L’outfit sponsale, in versione gotica, le avrà fatto tornare voglia di fiori d’arancio? Intanto sul set si è portata un altro maschio speciale… il figlio Sylvester Apollo. Il bimbo, biondissimo e di Versace vestito, si è divertito molto con borsette e vestiti. Tra uno scatto e l’altro, ha sia passeggiato mano nella mano con mamma Emily che posato in braccio a zia Donatella Versace. Lo vedremo presto in una campagna pubblicitaria baby?

Related Posts