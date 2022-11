Emily Ratajkowski e Pete Davidson, è ufficiale: affiatati e casual alla partita Nba

La modella e il comico, ex di Kim Kardashian, sono stati paparazzati in prima fila al match di Nba

La notizia era nell’aria da qualche settimana: Emily Ratajkowski e Pete Davidson si stanno frequentando. Lei è fresca di divorzio da Sebastian Bear McClard (pare a causa dell’infedeltà del produttore), lui ha vissuto una love story decisamente mediatica con Kim Kardashian, finita perché la star non voleva impegnarsi seriamente. Single e pronti a rimettersi in gioco, tra Pete e Emily è scoccata la scintilla. Si vocifera che i due abbiano trascorso insieme anche il Giorno del Ringraziamento (mentre la Kardashian era insieme alla famiglia, come da tradizione). Dopo qualche avvistamento newyorchese, adesso è arrivata l’ufficialità.

Affiatati a bordo campo

C’è poco di più americano di una partita di basket goduta a bordo campo. Emily Ratajkowski e Pete Davidson hanno trascorso una domenica all’insegna dello sport al Madison Square Garden. Lì la neo-coppia ha assistito al match dei New York Knicks contro i Memphis Grizzlies. Sebbene la loro squadra del cuore, i Knicks, abbia perso, la sconfitta non ha smorzato la gioia di Pete e Emily. I due sono apparsi super affiatati in prima fila. Parole sussurrate all’orecchio, sorrisi per i fotografi, selfie con i fan, chiacchiere con i vicini di posto (tra cui l’attore Ben Stiller): Emrata e Davidson non hanno nessuna intenzione di nascondersi. Certo, un bacio non c’è stato ma, a vederli, è difficile pensare che si tratti solo di amicizia.

Lei era già interessata

Quando le voci di una relazione hanno iniziato a circolare a inizio mese, gli esperti di gossip sono andati a ripescare negli archivi e hanno trovato un riferimento curioso. A novembre 2021, quando era ancora felicemente sposata con Sebastian Bear McClard, Emily Ratajkowski aveva raccontato durante un’intervista al Late Night with Seth Meyers perché secondo lei le donne trovassero Pete Davidson così attraente. “Gli uomini si chiedono cos’abbia di tanto interessante ma per me è super affascinante. E’ vulnerabile, è adorabile. Il suo smalto per unghie è favoloso. E’ bello! Ha un ottimo rapporto con sua mamma” erano state le parole di Emrata. Secondo gli amici di Davidson invece, il comico pensa che la modella sia estremamente divertente, oltre che bellissima. Il loro era dunque un amore annunciato.

Casual alla partita

Torniamo al match di Nba. In occasione della loro prima uscita ufficiale Emily Ratajkowski e Pete Davidson hanno optato per due look casual, che strizzano però l’occhio alla moda. Pete ha scelto una comodissima tuta blu ma di un brand super cool, Sinclair. A piedi il comico calzava un paio di sneakers Asics. Il modello Kayano 14, con dettagli argento, è ricercatissimo e costa quasi 600 euro. Emrata si è tenuta al caldo con un piumino The North Face marrone, portato con un paio di jeans e accessoriato con dei sensuali stivali a stampa pitone dal tacco alto e con l’iconica borsa vintage Saddle di Dior. Sbircia le foto del loro appuntamento sportivo nella gallery.

