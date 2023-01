Il 2023 di Emily Ratajkowski inizia in bikini… e con un nuovo fidanzato?

In amore il 2022 di Emily Ratajkowski non è stato particolarmente fortunato. A luglio infatti la modella si è separata dal marito, il produttore Sebastian Bear-McClard, dopo quattro anni di matrimonio. Lui le sarebbe stato infedele: molte le indiscrezioni ma nessuna conferma. E’ così iniziato un nuovo capitolo nella vita di Emrata, quello di mamma single del piccolo Sylvester Apollo, nato a marzo 2021. Lei non ha però mai tralasciato la sua carriera di top e imprenditrice. Adesso Emily si è concessa una vacanza al caldo e il gossip sentimentale non manca.

L’addio a Pete

Nonostante sia spesso in giro per il mondo, è a New York che Emily Ratajkowski ha messo radici. Qui viene spesso paparazzata insieme al figlio, tra passeggiate al parco e commissioni varie. Nella Grande Mela si è anche rimessa in gioco in amore. Sono diversi gli uomini con cui si è vociferato di flirt in questi mesi ma quello che più ha catturato l’attenzione è senza dubbio Pete Davidson. Il comico (ed ex fidanzato di Kim Kardashian) e la modella hanno vissuto una breve liaison lontano dai riflettori, culminata però in un momento molto mediatico, una partita di basket Nba al Madison Square Garden. Un fuoco passeggero, finito poco dopo. Per la Ratajkowski ora si è forse aperto l’ennesimo nuovo capitolo.

In spiaggia con i lustrini… e Moses

Emily Ratajkowski ha inaugurato il 2023 sulle spiagge delle isole Cayman. Nella splendida cornice del mar dei Caraibi la top non si è risparmiata in quanto a sex appeal per la notte di San Silvestro. La Ratajkowski ha postato una serie di scatti dove posa maliziosa con addosso un minidress tutto paillettes di Clio Peppiatt, che sottolinea il suo corpo perfetto. Alla mezzanotte con lei sulla sabbia c’erano le amiche con cui è in viaggio e anche un ragazzo che ha subito scatenato il gossip. Moses Sumney è un aitante cantante e compositore trentenne. Il musicista, che vanta un fisico da urlo, si è definito in passato come “fluido, non sono né gay né etero”, creando un alone di mistero intorno alla sua sessualità.

Bikini bollenti

Si dice che Emily Ratajkowski e Moses Sumney siano amici di vecchia data, c’è però chi giura che adesso il loro rapporto stia evolvendo in una liaison. La foto dove i due posano in costume sul bagnasciuga è di certo molto intima. Per lo scatto Emrata ha scelto un bikini della sua linea di swimwear, Inamorata. Rosso fuoco, è perfetto per celebrare i primi giorni di un nuovo anno che si spera fortunato. Nelle scorse ore la modella ha però alternato anche altri costumi bollenti. Fluo e fantasia la fanno da protagonisti nei modelli striminziti sfoggiati dalla Ratajkowski. Lei non si vergogna e posta video dalle inquadrature hot. Con o senza Moses, il 2023 di Emily si annuncia infuocato: sbirciala nella gallery.

Related Posts