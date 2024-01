Scollature, gioielli e lustrini: i best look agli Emmy 2024

Award dopo award cresce l’audacia delle star sul red carpet. Passati i Golden Globe, a Los Angeles è stata la volta degli Emmy. Le famose giocano con la moda, sfoderando outfit che si fanno guardare. Scollature generose, gioielli preziosi, pancioni esibiti e un po’ di gossip: questo è stato un tappeto rosso degno di nota.

Monica Bellucci con i pantaloni

Trionfa l’amore sul red carpet degli Emmy 2024. Dopo averli visti, mano nella mano, sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma a ottobre, Monica Bellucci e Tim Burton si sono tenuti stretti anche a Los Angeles. L’attrice e il regista sono più felici che mai. Outfit mannish per Monica, elegante e un po’ gotica in un completo pantaloni di Saint Laurent. Calzoni a zampa, fascia in vita, camicia bianca con le rouche e papillon per una Bellucci raggiante.

Selena Gomez in love

E’ innamorata anche Selena Gomez: la sua storia con il produttore Benny Blanco è iniziata da poco ma procede velocemente. Agli Emmy lui c’era ma la coppia non ha posato insieme: tuttavia le immagini rubate di scambi romantici tra i due hanno fatto il giro del web. La cantante era una visione in un abito effetto nude di Oscar de la Renta. I ricami a forma di felce, in nuance con il rossetto, coprono lembi di pelle mentre la scollatura enfatizza il seno. E’ spettacolare il collier che Selena porta al collo: il Bird on a Rock di Tiffany & Co. con diamanti e zaffiri rosa, ha una morganite centrale da 35 carati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Il pancione rosso di Suki Waterhouse

Focus sul busto anche per Suki Waterhouse agli Emmy. La 32enne modella britannica è in attesa del primo figlio dal fidanzato, l’attore Robert Pattinson. Sul red carpet Suki ha scelto il rosso Valentino. L’abito haute couture vanta una gonna dal volume esagerato ma l’attenzione cade sul pancione. Il vestito è infatti aperto lateralmente e lascia scoperta la schiena e i fianchi. La Waterhouse si mette di profilo, svelando il ventre e regalando ai fotografi anche un sideboob malizioso. Il maxi fiocco sull’inguine contribuisce a enfatizzare le forme materne. I capelli biondi sono lasciati sciolti e al naturale mentre il trucco è davvero minimal.

Tra pizzi, scollature e trasparenze

Sono tante le star accorse agli Emmy, evento che premia i protagonisti delle serie tv. Smessi i panni di Mercoledì, Jenna Ortega era l’incarnazione del bon ton con un impeccabile abito haute couture di Dior. La crinolina sotto la gonna (ti ricordi quella di Chiara Ferragni a Sanremo?) la fa sembrare una diva d’altri tempi. I pizzi floreali sono delicatissimi mentre le pump con i cristalli le conferiscono un’ulteriore nota glam. E’ stupenda Jessica Chastain: l’attrice si è rivolta nuovamente a Gucci, uno dei suoi brand preferiti. Il verde brillante del suo long dress con paillettes e frange la illumina e anche i gioielli sono in tonalità. Non ci sono dubbi sul marchio che ha confezionato il vestito di Rachel Brosnahan: il modello color melanzana con bustino strutturato grida Versace.

Guarda nella gallery i look sul red carpet degli Emmy: c’è anche la scollatura esagerata (con tattoo) di Christina Ricci.

Related Posts