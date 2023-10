Miriam Leone a Roma mostra il pancione (ma la treccia è finta)

Inarrestabile Miriam Leone! L’attrice, che presto diventerà mamma, ha incantato con le sue forme alla Festa del Cinema di Roma. E’ un periodo denso di appuntamenti di lavoro e lei non sbaglia un colpo, sorridente e bellissima anche nella città eterna, dove ha mostrato un bel pancione.

Gli impegni di lavoro di Miriam Leone

L’abbiamo vista alla Mostra del Cinema di Venezia, eterea con un outfit turchese Giorgio Armani. Poi eccola a Milano, alla sfilata dello stilista. L’abbiamo ritrovata a Parigi durante la settimana della moda, addirittura in passerella per L’Oreal.

Miriam Leone sembra non fermarsi mai: party esclusivi, shooting di moda, interviste e promozione sui social. C’è il suo brand Lavika che la tiene impegnata. Tra poco uscirà “I Leoni di Sicilia” in cui ha il ruolo di Giulia Portalupi. E poi tanti brand di cui è ambassador: da Bulgari a Tim, da Fendi a Giorgio Armani.

Protagonista a Roma

Catalizzatrice di sguardi e attenzioni, l’ex Miss Italia non poteva che esserlo anche alla Festa del Cinema di Roma. Sul red carpet di “Diabolik, chi sei?”, l’ultimo capitolo della trilogia dei Manetti bros, Miriam Leone ha fatto ovviamente la protagonista. Una bellissima Eva Kant… incinta.

A suo fianco un’altra star indiscussa del cinema: Monica Bellucci, elegante con un outfit Dolce&Gabbana. Complicità e affetto tra le due, orgogliose di interpretare nel film due ruoli femminili che rompono i tabù.

I fiori e la treccia (finta)

E veniamo all’outfit di Miriam Leone, un total look Etro che evidenzia il pancione di otto mesi. Il focus è sulla gonna in seta cerulea a macro fiori, che spicca sul top marrone a collo alto. Ma il dettaglio che fa la differenza è sul retro: una lunghissima treccia sembra partire dalla testa, invece è attaccata al body. Schiena scoperta e gioielli Bulgari per la bellissima attrice che presto diventerà mamma. Guardala nella gallery.

Related Posts