Monica Bellucci cambia look: ecco il suo nuovo colore

L'attrice a New York per interpretare Maria Callas a teatro ha stupito tutti con la chioma infuocata

Una diva che interpreta una diva. Così si potrebbe riassumere quello che è andato in scena lo scorso weekend al Beacon Theatre di New York. Sul palco del teatro Monica Bellucci ha interpretato Maria Callas. Alla première americana dello spettacolo, in scena in Europa dal 2019, l’attrice italiana ha incantato il pubblico. E per le strade della Grande Mela… ha stupito con un nuovo beauty look.

E’ Maria Callas

“Ho debuttato a teatro a 55 anni. Sapevo che sarebbe stato un rischio ma la bellezza merita il rischio”, ha dichiarato Monica Bellucci tre anni fa, quando ha iniziato il tour per “Maria Callas’ Letters and Memoirs”. Ora di anni ne ha 58 e, dopo le performance europee, ha stregato anche gli Stati Uniti. In scena si è presentata con un lungo abito nero, reso sensuale da un pannello mesh sul décolleté. I capelli erano raccolti in un elegante chignon con riga centrale. Lei, seduta su un divano di scena in pelle marrone, ha interpretato la sua parte con grazia e consapevolezza.

Infuocata

Icona del cinema e della moda, lo stile di Monica Bellucci è amato e imitato in tutto il mondo. I suoi capelli scuri e setosi, portati leggermente mossi, hanno contribuito a creare la sua immagine di femme fatale. Salvo qualche colpo di testa, come quando ha virato sul biondo, è anche la sua chioma color cioccolato ad aver contribuito a renderla un’icona sexy. Dopo la performance teatrale, Monica è stata però paparazzata all’uscita del suo hotel newyorchese con un look inedito. Le sue lunghe ciocche virano infatti al rosso. Un mogano delicato, più scuro all’attaccatura e schiarito sulle punte. Una scelta insolita per la Bellucci: sarà un’esigenza di copione o sono in atto cambiamenti nella vita privata?

Casual-chic

Immortalata fuori dal suo albergo e diretta in aeroporto, Monica Bellucci non si è tirata indietro, sorridendo ai fotografi e salutando con la mano. L’attrice è apparsa raggiante, con un look casual-chic tutto da copiare. Per lei tailleur mannish dai dettagli femminili, come i pantaloni a zampa e il blazer lasciato aperto, a svelare l’intimo nero. Gli occhiali da sole scuri celavano il suo viso ma non mascheravano la sua allegria. Ai piedi Monica calzava degli stivaletti di Alaïa dal tacco altissimo mentre in mano teneva ben salda una maxi borsa in tela di Christian Louboutin. Il modello con frange rosse e ricami conferiva una nota di allegria all’outfit scuro. Perfetta tanto in teatro quanto nello street-style: che vanto nazionale!

