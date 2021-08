Emily Ratajkowski, mamma premurosa… a tutta birra!

Proseguono a gonfie vele le vacanze di Emily Ratajkowski. La modella americana ha scelto l’Italia per il suo relax estivo e da circa un mese si concede ai follower con parsimonia ed originalità. Non mancano tenere foto di Sylvester Apollo, il bimbo avuto con Sebastian Bear McClard.

Emily Ratajkowski… a tutta birra

Che Emily Ratajkowski apprezzi l’Italia è un dato di fatto. Gli affascinanti scorci di Positano hanno fatto da cornice ai suoi scatti vacanzieri, mentre le pietanze del Belpaese si guadagnavano spazio tra i suoi sexy bikini. C’è una bevanda però, che più di tutte ha conquistato il palato della modella: la birra italiana. Dalla Peroni alla Nastro Azzurro, EmRata ha mostrato una vera e propria passione per la “bionda” italiana!

I follower scatenati con battute e doppi sensi

Non potevano passare inosservate quelle lattine, accostate al floridissimo décolleté di EmRata. “Esatto, proprio due Peroni“, commenta uno. “Peroni e meloni“, rettifica un altro. “Della Peroni nella prima foto non mi ero accorto“, confessa un terzo.

Da un post all’altro, i doppi sensi e le battute si sprecano: “C’è più gusto a essere italiani – Da Peroni a Nastro Azzurro è un attimo – Emily beve birra di continuo e ha un fisico del genere, perché io no? – Peroni Is better – Vogliamo la Ichnusa – Emrata e birra Italiana …. What else?“.

Insomma, i follower di Emily Ratajkowski hanno gradito eccome! Con più di 28milioni di follower a seguirla, che l’influencer abbia dato una spinta anche al mercato della birra, oltre che al nostro turismo?

Il complemese di Sylvester

Non solo birra, curve invidiabili e scorci di pelle nuda: Emily Ratajkowski è una mamma attenta e affettuosa. In barba alle critiche subite sui social, la modella mostra il bambino con cautela, tutelandone i lineamenti. Il piccolo ha appena compiuto 5 mesi e la Ratajkowski ha sottolineato la ricorrenza nelle Instagram Stories: “5 months with the LOML”, 5 mesi con l’amore della mia vita. Il bimbo indossa ovviamente i costumini del brand di famiglia, Inamorata. E in uno degli scatti porta al collo due grosse collane con i suoi nomi: Sylvester ed Apollo. Una di queste, era stata già sfoggiata dalla mamma, nei primi post dopo il parto: stavano meglio a lei, a nostro giudizio.

