Tutte le vip con il cappello, cosa si sono messe in testa?

Alleato impareggiabile contro il solleone, accessorio fashion che rende sofisticata una mise e (perché no?) elemento di seduzione. Il cappello è una presenza immancabile nei look estivi delle vip, che li sfoggiano durante gite in barca, giornate in spiaggia o colazioni al bar in città. C’è chi va sul classico e chi si butta sui trend di stagione: per essere perfette basta solo scegliere quello giusto tra le tante fogge, modelli e colori tra cui sbizzarrirsi.

In spiaggia con il cappello di paglia

Il cappello in paglia non può mancare per ripararsi dal cocente sole estivo. Meglio ancora se abbinato a un bikini bollente come quello di Elisabetta Canalis, o a un sofisticato costume intero come fa Natasha Stefanenko. “Bella mamma di Nathan” c’è scritto sul copricapo a tesa larga di Elisabetta Gregoraci che, per togliere dubbi sulla veridicità dell’affermazione, sfoggia in costume curve da 10 e lode.

Il cappello all’uncinetto è il must have di stagione

Tra i trend più caldi di questa stagione, c’è sicuramente il capello fatto all’uncinetto. Quello di Giulia De Lellis è in rafia, con la monografia di Fendi giocata sul contrasto tra il beige e il nero. Chiara Ferragni ne preferisce uno coloratissimo in cotone, di Kundalini Knitwear che con i suoi contrasti cromatici ripropone il mood del bikini rainbow. Crochet anche per sua figlia Vittoria Lucia Ferragni, con un berretto dolcissimo in mattonelle granny.

Da baseball e da pescatore: i classici tornano di moda

Che i grandi classici non passino mai di moda è risaputo. Al massimo se ne stanno un po’ di tempo nell’ombra per poi tornare alla ribalta. E’ quello che è successo al cappello da pescatore, di nuovo di tendenza dopo qualche anno passato in fondo all’armadio. Alessia Marcuzzi ne sfoggia uno Etro con fantasia hawaiana, quello Gucci di Caterina Balivo è multicolor e doubleface, tie dye per Rosalinda Cannavò. Anche i berretti da baseball sono tornati sulla cresta dell’onda, scelti da Diletta Leotta, Michelle Hunziker e non solo. Chi sono le altre? Cercale nella gallery…

Related Posts