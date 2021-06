Heidi Klum in topless tifa Germania ma finisce in autogol

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Come lo indossa Da copiare Adatto per questa occasione 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

“Buona fortuna per oggi Germania”, ha scritto Heidi Klum su Instagram prima del match tra la sua Nazione e la Francia, durante il primo turno degli Europei di calcio. La caption è a corredo di una foto che ha acceso gli animi dei follower, anche di quelli che non hanno alcun interesse nel pallone.

Heidi Klum ha preso la maglia ufficiale 2018 della Germania, firmata Adidas, e l’ha tagliata strategicamente, trasformandola in un micro top che ha svelato il décolleté. Indossata senza reggiseno, il capo regala ai fan un topless bollente della top model. Nonostante gli auguri della Klum a Monaco di Baviera la partita non è finita come i tedeschi speravano. L’autogol di Mats Hummels è stato infatti decisivo per la vittoria della Francia. Nella casa di Heidi però non si è comunque persa l’occasione per fare festa, tra balletti e effusioni con il marito Tom Kaulitz.

Durante i due tempi, va detto, Heidi Klum ha poi indossato un reggiseno nero ma, tra gli shorts inguinali che mostravano le lunghissime gambe e gli addominali scolpiti, la modella era comunque più sexy che mai. A 48 anni la Klum non ci pensa nemmeno a lasciare il posto alle nuove leve e inonda il suo profilo di scatti provocanti. Il suo fotografo è spesso Tom Kaulitz, il musicista 31enne che ha sposato nel 2019. I 17 anni di età non pesano alla coppia, che si ritrae innamoratissima e orgogliosa della loro famiglia allargata. Heidi ha quattro figli dalle precedenti relazioni ma ora con Tom sembra aver trovato la felicità vera. Niente autorete nella vita privata, Heidi in amore ha finalmente fatto gol!

