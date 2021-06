Il merchandise dei Maneskin va a ruba: sold out in 28 minuti

MORSO DELLA VIPERA Idea regalo Per tutte le tasche Pericolosamente sexy (In)trovabile 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Per i Maneskin è un momento d’oro. Nel giro di pochi mesi hanno vinto il Festival di Sanremo e sbaragliato la concorrenza all’Eurovision. Le loro canzoni sono in testa alle classifiche di vendite e streaming in tutto il mondo, i biglietti per le date del loro tour vanno a ruba mentre schiere di follower adoranti li seguono sui social. In uno scenario del genere, era prevedibile che il lancio del loro merchandise ufficiale sarebbe stato accolto con entusiasmo. Quello che nessuno si sarebbe immaginato è fino a che punto.

Sito preso d’assalto

I Maneskin avevano avvertito con un giorno d’anticipo del lancio della loro linea di t-shirt, felpe, canotte, sciarpe e shoppers con stampato il logo e il titolo della loro Zitti e buoni. Al momento dell’apertura delle vendite, annunciata con una foto in cui il gruppo sfoggia il merchandise ufficiale, si è scatenato il delirio.

Attratti forse dall’immagine di Damiano ancora in mutande e del resto del gruppo in posa lasciva, i fan hanno preso d’assalto il sito, mandandolo in crush. Le scorte sono andate esaurite in soli 28 minuti. Il sold out è stato comunicato con una foto del frontman steso sul tappeto, con addosso un crop top. Niente paura per chi non è stato abbastanza rapido per fare shopping, la band ha promesso: “Torneremo presto”, invitando tutti a proseguire con i pre-order.

Lanciati verso il successo

Meno di cinque anni fa, i Maneskin erano una band agli esordi che improvvisava concertini sul marciapiede. Oggi il gruppo formato da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio è amatissimo in tutta Europa. Esplosi a X Factor nel 2017 (dove sono arrivati secondi) hanno macinato un successo dietro l’altro fino a conquistare l’Europa. La loro Zitti e buoni è la prima canzone in italiano ad essere entrata in classifica in Gran Bretagna negli ultimi 30 anni. La band è stata anche invitata a prestigiosi festival in Germania, segno che la loro fan base non è solo italiana. Anche Miley Cirus ha ceduto al loro fascino e ha iniziato a seguirli su Instagram. Chissà se ha fatto in tempo ad assicurarsi un capo del merchandise…

