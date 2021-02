“Amore, non mettere i piedi sul divano di Donatella!”: la voce imbarazzata e preoccupata di Fedez, che sgrida il figlio Leone, descrive bene l’epilogo della visita dei Ferragnez a casa Versace. E svela alcuni dettagli sulla sua imminente performance sanremese.

Ebbene sì: sarà Versace a curare il look di Fedez, in gara insieme a Francesca Michielin con la canzone “Chiamami per nome“. L’anno scorso era stata Elodie a portare sul palco dell’Ariston le esclusive creazioni della Medusa, quest’anno toccherà a Federico Lucia, in arte Fedez.

Una scelta che non stupisce, data l’amicizia personale che lega Donatella Versace a Chiara Ferragni e a suo marito. Tanto che lui stesso, in tour, ha spesso indossato i suoi riconoscibilissimi capi.

Manca pochissimo all’inizio di Sanremo e i Ferragnez sono stati ospiti di Donatella Versace per il fitting finale. Oltre alle prove d’abito, c’è spazio per una merenda insieme, in uno dei lussuosi salotti del palazzo. Avvistato il divano, Leone Lucia Ferragni vi si è fiondato sopra, rotolandosi tra i cuscini come farebbe qualunque bambino. E’ stato lì che Fedez ha dovuto rimproverarlo, temendo che rovinasse la fantasia barocca a sfondo bianco delle tappezzerie.

La scena, documentata sui social network da mamma e papà, ha parecchio divertito i follower. “Iniziamo bene”, ha commentato ironicamente Fedez, pubblicando anche altri momenti della loro visita.

Ma a perdonare il piccolo Leone ci ha pensato la stessa Donatella Versace, felice di giocare col bambino, per poi postare la loro immagine sul profilo Instagram. Il commento? “Il mio cliente preferito!”.

