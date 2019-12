Fedez copia Chiara Ferragni e le regala lo stesso anello dell’anno scorso

Continuano le vacanze sulla neve del clan Ferragnez. Ciaspolate, lunghe sciate, bagni in sauna, tante mangiate e grandi risate. Quest’anno un fattore extra di goliardia arriva dal papà di Fedez, Franco Lucia, che ha da poco debuttato su Instagram. Dopo il gioco con il figlio dove il Sig. Lucia sparava prezzi a caso per calcolare il costo del proprio outfit, il padre del rapper si è cimentato nelle Stories, riprendendo il sedere di Francesca Ferragni mentre, in costume, si fa fotografare dal fidanzato in acqua. “Il panettone lo porta lei”, scrive Franco sui social ed è subito boom di nuovi follower per lui.

Bebè in arrivo?

Durante la vacanza in alta quota dei Ferragnez non manca il gossip, con un pancino sospetto di Chiara Ferragni, stretta in una gonna della sua collezione, Chiara Ferragni Collection, che mostra rotondità insolite. C’è chi chiede se sia in dolce attesa e chi si dice certo che abbia solo mangiato un po’ di più. L’unico ad essersi lasciato andare alle abbuffate è Fedez che, sotto a uno scatto di lui a torso nudo con la pancia gonfia, scrive: “Speriamo che sia femmina”.

Regali ad alta quota

Per stare in tema di indiscrezioni, è ora di parlare dei regali di Natale. Chiara Ferragni ha deciso di trascorre anche il 25 dicembre nel lussuoso resort sulle Dolomiti e così tutti si sono dovuti portare appresso i doni da scambiarsi. Rispetto all’anno scorso, Chiara Ferragni, Fedez e il resto della famiglia – dalle sorelle di lei ai genitori di entrambi – hanno condiviso molto meno sui presenti ricevuti.

Il dono già visto

L’unica cosa che sappiamo è che Fedez ha regalato alla moglie un anello di Cartier in oro giallo con diamanti della collezione Love. Un prezioso da 8.950 euro. Peccato che Chiara Ferragni avesse regalato lo stesso anello l’anno scorso al marito. Solo che quello ricevuto dal rapper nel 2018 vanta materiali più preziosi e costa 11.100 euro. Deve essere difficile regalare qualcosa di originale a una che ha già tutto (e quasi sempre gratis) ma così sembra mancare un po’ la fantasia. Dal giorno di Natale la Ferragni non ha ancora sfoggiato l’anello al dito: troppo grande, troppo piccolo o poco gradito?

