Look per San Silvestro? Prendi spunto dalle star

Le star, si sa, amano brillare tutto l’anno ma, durante le feste, lo scintillio è proprio d’obbligo. Sono tanti gli eventi che caratterizzano il periodo natalizio, da quelli con gli amici ai tradizionali pranzi in famiglia. Il periodo più intenso dell’anno culmina con la notte di San Silvestro. L’aspettativa per il 31 dicembre è sempre altissima e, sotto data, si fa incessante anche la ricerca per il look perfetto.

Sono già tante le star che danno consigli di outfit festivi sui social, nella speranza di ispirare qualche follower indeciso. Per il Veglione un tocco di rosso è d’obbligo. C’è chi sfoggia il colore più passionale che ci sia nell’intimo e chi lo scegli per l’abito. Se Barbara d’Urso opta per un minidress a giacca in paillettes, Taylor Mega sceglie la coda con la proposta di Fashion Nova. Nell’immaginario collettivo però nessuno potrà mai essere più festiva di Maria Carey, che canta sul palco del Madison Square Garden.

Il colore più elegante che ci sia la fa da padrone anche in questo caso. Una miriade di vip scelgono il nero per i loro eventi. La più sontuosa è senza ombra di dubbio Beyoncé, sensuale più che mai con una creazione abbellita da dettagli argento di Kujta&Meri. Le paillettes dominano i vestiti neri, da quelle maxi di Caterina Balivo, in Relish, a quelle delicate applicate sull’abito più amato dalle belle di casa nostra nelle ultime settimane, quello di Elisabetta Franchi che lascia la schiena scoperta.

Gambe in vista per una serie di star, che si giocano tutto sui minidress. Oro e argento per Alice Campello e Bianca Atzei, rispettivamente in Peter Pilotto e Toptrend. Giacca e gonna cortissima per Giulia Salemi, che ammicca con il tailleur Zuiki. Paola Di Benedetto brilla nella proposta monospalla piena di cristalli di Zara.

A caccia di look per il Veglione? Prendi spunto dalle vip.

