Fedez non perde lo… smalto: il nuovo business dei Ferragnez

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa un voto al colore Idea regalo Per tutte le tasche 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Quella per la manicure è diventata, da qualche mese a questa parte, una delle passioni di Fedez. E’ iniziata per gioco, con il rapper che ha preso a colorare le unghie abbinandole a quelle della moglie Chiara Ferragni, fino a diventare una vera ossessione. I suoi esperimenti hanno ricevuto molti consensi ma gli hanno attirato addosso uno sciame di critiche da chi ritiene il suo vezzo poco mascolino. Federico però, ai giudizi negativi non ci ha badato più di tanto e con lo smalto ha osato senza freni. Nei mesi ha dato spazio a idee via via più pazze: da Sponge Bob ai Pokemon, dalle fiammelle ai fiorellini per Sanremo, in un crescendo di nail art sempre più curate.

Dal gioco al business, Fedez trendsetter

Quello che è nato come semplice divertimento si è trasformato, come spesso accade in casa Ferragnez, in business. E così ecco che Fedez ha lanciato NooN by Fedez, una linea di smalti semipermanenti dai colori fluo realizzati in collaborazione con Layla Cosmetics. Una capsule composta da 6 colori scelti personalmente dall’artista (bianco, nero, rosso, aragosta, giallo e uno speciale trasparente che si illumina al buio). L’idea si è rivelata da subito vincente: appena lanciata la collezione, il sito è stato letteralmente preso d’assalto, andando in crush in soli due minuti.

Una nail art green e benefica

Complice di tanto successo è anche il video promozionale condiviso su Instagram. Per la regia di Luis Sal, lo spot è tutto da ridere. Ricorda in chiave ironica lo stile delle pubblicità degli anni Novanta, con frasi già indimenticabili come: “Sono Fedez e vi consiglio il mio smalto”, oppure “Brilla come una stella!” e “Se lo chiudi non sporca”. Ma queste non sono le uniche qualità della linea NooN. Le etichette di ogni flacone sono realizzate in materiale sostenibile e compostabile al 100% ricavato dal mais. Inoltre una parte dei 17,75 euro a flacone andranno a sostenere Pangea Onlus, che aiuta le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Related Posts