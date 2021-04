Spalle a vista (e décolleté in mostra) agli Oscar 2021

L’attesa non ha deluso. Agli Oscar 2021 abbiamo ritrovato il glam da red carpet a cui eravamo abituati e che tanto ci è mancato. Con gli eventi praticamente fermi da oltre un anno, se non qualche timido tentativo di show a cavallo tra digital e pre-registrato, gli Academy Award hanno segnato una sorta di rinascita, un passo in avanti verso una semi-normalità dopo i duri mesi della pandemia.

Focus sul lato A

Andata in onda dalla Union Station di Los Angeles, con molti collegamenti da ogni parte del mondo a causa delle restrizioni sui viaggi, questa non è stata certo un’edizione degli Oscar “vecchio stile” ma ci si è in qualche modo avvicinata. Senza dubbio i look sul tappeto rosso non hanno deluso. Sono moltissime le star accorse per la manifestazione, che hanno portato in scena il fascino hollywoodiano. Tanti i colori scelti dalle bellissime, dal rosso fuoco al classico nero, passando per bianco, azzurro e giallo. Per quanto riguarda i volumi, c’è chi ha preferito silhouette più avvitate a chi ha optato per gonne estremamente voluminose. In quest’ultimo caso il distanziamento era garantito. Il comune denominatore in questo 2021 però è stato il décolleté. Le gambe erano coperte e si è puntato tutto sul lato A.

La barchetta di Laura Pausini

E’ doveroso partire dalla nostra italiana Laura Pausini, che non si è aggiudicata l’Oscar per la Best Song con “Io sì” ma ha fatto centro con il suo abito Valentino Alta Moda. Il modello total black è caratterizzato da un elegante scollo a barchetta e per realizzarlo ci sono volute 500 ore di lavoro.

Armani Privé per un’Amanda Seyfried coperta di tulle. Il taglio sul seno è profondissimo, il sorriso contagioso e il rosso del vestito è ammaliante. Stessa nuance ma firma di Alberta Ferretti per Angela Bassett, che sottolinea le spalle grazie a un paio di maniche esagerate.

Red carpet multicolor

Il premio per il look più d’impatto va senza dubbio a Carey Mulligan. L’attrice britannica ricorda la famosa statuetta d’oro, simbolo degli Oscar, in una meravigliosa creazione di Valentino Alta Moda dalla gonna enorme e completamente ricoperta di paillettes. Il taglio sulla pancia e i capelli raccolti sottolineano il seno delicato. Opta per un giallo accesso, sempre Valentino, Zendaya Coleman. La V sul ventre mostra gli addominali scolpiti, il corpetto ricorda un bikini e la chioma al naturale completano questo look fresco e rilassato della star. Halle Berry era invece una farfalla svolazzante nell’abito color ciclamino di Dolce&Gabbana, con bustino plissettato e maxi fiocco sotto il décolleté. I nostri voti agli outfit degli Oscar 2021 sono nella gallery.

