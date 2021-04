Fedez mostra la “Latteria Ferragni” e Chiara sta al gioco compiaciuta

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa pericolosamente sexy Per tutte le tasche un voto al colore 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Siparietto simpatico a casa Ferragnez, dove Fedez ha messo in piedi una scenetta per sottolineare l’abbondante seno in allattamento della moglie Chiara Ferragni. “Latteria Ferragni” ha scritto il rapper in un video dove decanta il décolleté di Chiara. “Wow, ma che tettone, posso dire?”, esclama lui. Lei, divertita, sta al gioco, indicando il seno con le mani e guardandosi compiaciuta allo specchio. L’influencer, che indossa un candido minidress bianco di Lipinskaya dallo scollo profondissimo, si cimenta anche in un balletto. Il marito la riprende in slow motion mentre, in doppia veste di assistente e fotografo, sventola un cartoncino per farle svolazzare i capelli.

Chiara allatta Vittoria senza vergogna

Chiara Ferragni stava sì pubblicizzando il vestito che aveva addosso, lanciando una nuova collaborazione commerciale, ma in queste settimane l’imprenditrice sta anche facendo un grosso lavoro di sensibilizzazione sull’allattamento materno. Da quando il 23 marzo ha dato alla luce Vittoria, la Ferragni non perde occasione per pubblicare scatti con la sua bimba attaccata al seno, senza vergogna. Ha persino postato delle immagini dove utilizza il tiralatte e dove svela la maglietta bagnata a causa di una fuoriuscita improvvisa dai capezzoli.

Seno o biberon?

Il messaggio che Chiara Ferragni vuole lanciare alle mamme però non è strettamente legato al dover nutrire un neonato con il proprio latte bensì al fare quello che fa stare meglio. Per alcune questo può significare ricorrere anche al latte artificiale e va benissimo così. E’ certamente una Ferragni orgogliosa quella che vediamo su Instagram, intenta a sfamare la sua piccola, ma è anche una donna consapevole, in grado di accettare tutte le scelte.

La polemica per il latte artificiale

Con il primogenito Leone nel 2018 era andata diversamente, lui non si attaccava bene e lei, che è dovuta tornare in fretta a fare shooting ed eventi, aveva rinunciato all’allattamento naturale dal secondo mese di vita del bimbo. Al tempo Chiara Ferragni si era persino attirata molte critiche per aver sponsorizzato un latte formulato attraverso un post social. Questo tipo di collaborazione commerciale è vietata in Italia ma consentita negli Stati Uniti, Paese dove lei risiedeva. Dopo aspre critiche il contenuto era comunque stato rimosso. Negli anni del Covid invece, con le giornate lente e tanto tempo a disposizione, Chiara si sta godendo appieno la famiglia, allattando Vittoria con amore, per la gioia della neonata… e di Fedez.

