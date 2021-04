Look da Oscar, ecco gli outfit indimenticabili

La sera del 25 aprile (la mattina del 26 in Italia) andrà in scena la 93sima edizione degli Oscar. Nel rispetto delle norme anticovid, la cerimonia sarà dislocata in più sedi: sono certe il Dolby Theatre e la Union Station di Los Angeles, ma probabilmente ci saranno collegamenti da Londra e Parigi. Le antenne dei cinefili sono già in fermento, ansiosi di sapere a chi andrà la statuetta. Ma anche i fashion addicted sono in attesa, trepidanti dalla curiosità di scoprire quali saranno gli outfit scelti dalle star.

La notte degli Oscar non è un evento solo cinematografico, ma anche di moda. Negli anni sul red carpet hanno sfilato creazioni magnifiche di importanti stilisti e altre meno riuscite. Capi bizzarri, oppure sexy, a volte sontuosi altre minimal, spesso costosissimi, si sono avvicendati ad ogni edizione. Alcuni hanno lasciato il segno.

L’Oscar ai vestiti più sexy

Spacchi abissali e trasparenze non sono mai mancati sul red carpet degli Oscar. Nel 2012 Angelina Jolie ha sfoggiato uno stacco di coscia da capogiro con addosso il suo Atelier Versace nero. Per non parlare delle trasparenze sexy sul corpetto del vestito di Halle Berry, vincitrice del premio come miglior attrice protagonista per Monster’s Ball nel 2002, che hanno fatto sussultare più di uno spettatore della cerimonia.

Scivoloni sul palco degli Oscar

Di scivoloni in fatto di look, sul palco degli Oscar se ne sono visti parecchi. Demi Moore nel 1989 si è presentata con un completo creato da lei stessa, abbinando ciclisti, corsetto e uno strascico di broccato. Anche Whoopi Golberg, con il maestoso abito fiorato Christian Siriano sfoggiato nel 2018 non ha certo brillato per eleganza. Ma quello di Jennifer Lawrence nel 2013 è di certo lo scivolone più memorabile, stavolta in senso letterale. Ritirando il premio come migliore attrice per Il lato positivo, è inciampata nell’ampia sottogonna del suo splendido Dior Couture, cadendo rovinosamente sulle scalette del palco.

Gli abiti più chiacchierati

Agli Academy Award 1999, Gwyneth Paltrow ha fatto tendenza. Il punto di rosa del suo abito dall’ampia gonna di taffetà Ralph Lauren è stato il colore più trendy di quell’anno. Julia Roberts nel 2001 ha sfidato un tabù, aprendo la strada alla moda del riciclo. Il suo Valentino nero, appartenente a una collezione vintage, era stato già indossato in precedenza: da Lorella Cuccarini sul palco di Sanremo nel 1993. Nel 2017 Meryl Streep non ha fatto discutere per la mise che ha sfoggiato, ma per quella che ha lasciato nel guardaroba. Dopo un’accesa querelle con Karl Lagerfeld, ha rinunciato allo Chanel che le era stato messo a disposizione per “ripiegare” (si fa per dire) su un Elie Saab.

I fuori concorso

Il red carpet degli Oscar è l’occasione per alcune star per stupire con i look. Nel 1995 Lizzy Gardiner si è presentata con un abito composto interamente da carte di credito American Express Gold, reali ma scadute. Billy Porter nel 2019 ha portato in scena la sua personale idea di smoking, con il più classico dei papillon e la più ampia delle gonne.

In attesa di vedere cosa sfoggeranno quest’anno le star sul red carpet degli Oscar, guarda nella gallery i look più indimenticabili…

Related Posts