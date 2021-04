Tatuaggi vip: dal faro di Ludovica Pagani all’ultimo di Dayane

Una moda che non tramonta! Le vip vanno matte per i disegni sulla pelle...

Il tempo passa e… i tatuaggi sulla pelle delle vip aumentano. Grandi, piccoli, ostentati o poco visibili, quella per i tattoo resta una moda che non tramonta. Melissa Satta non perde occasione per passare dal tatuatore e Ludovica Pagani ne ha ben 14 sul corpo. Dayane Mello poi, ha tenuto fede alla promessa fatta nella casa del GFVip…

Ludovica Pagani quanti tatuaggi hai? Le abbiamo chiesto nel corso di un’intervista. “Ho perso il conto… Sono tanti ma sono piccolini, non si vedono”. E poi ha iniziato ad elencarli: “Sul bicipite ho la scritta Lighthouse che significa faro. Sulla schiena ho una scritta lungo la colonna vertebrale e una data. Sulla spalla ho un cuore tribale. Dietro l’orecchio ho una nota musicale…” ne abbiamo contati ben 14!

Dayane Mello ha finalmente trovato il tempo per tatuarsi il nome Lucas, il fratello morto mentre lei era al Grande Fratello Vip. Un tattoo che era una promessa fatta in diretta, così come avevano già fatto il fratello maggiore Juliano e il padre, in Brasile. La modella ha aggiunto, sull’altro braccio, le coordinate della stella dedicata a suo fratello dai fan.

Una grossa tigre tatuata sul piede di Melissa Satta: ha a che fare con la dualità della vita, suggerendo che sia bene usare la gentilezza ma qualche volta anche la forza. Si tratta di un disegno piuttosto grande, che ha richiesto numerose sedute. La showgirl ha postato scatti dal tatuatore a dicembre e anche a marzo.

Giulia De Lellis è una grande patita dei micro tattoo. Gli ultimi, sulle dita, hanno riscosso qualche critica dai follower. I tatuaggi preferiti di Elettra Lamborghini? Due scritte sul piede, in corsivo: Amore tu sei solo mio… e Vieni via con me. Giulia Provvedi si autodefinisce “regina di picche” sfoggiando il disegno sulla natica destra. E poi l’intrigante tattoo sul palco dell’Ariston… se ti piacciono i tatuaggi guarda quelli delle vip nella nostra gallery.

