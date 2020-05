Fiammetta Cicogna, il compleanno è fuori di… seno

La modella, in quarantena a Ibiza, sorride con le sue bimbe in braccio ma non si accorge del capezzolo in bella vista

Sono tante le vip che hanno festeggiato il compleanno 2020 in lockdown. Tra queste c’è anche Fiammetta Cicogna. La modella sta trascorrendo la quarantena nella villa di Ibiza, insieme alle figlie Gaia e Gioia, al compagno Carl Hirschmann e ad altri parenti. Un isolamento lento, fatto di natura, passeggiate, giochi con i cani, prime scoperte per le bimbe che iniziano a gattonare, alimentazione sana e meditazione.

Il 17 maggio però è stato il giorno dei festeggiamenti, perché Fiammetta Cicogna ha compiuto 32 anni. Nel suo primo compleanno da mamma, Fiammetta è stata ovviamente sempre attorniata dalle sue piccole. Le due neonate, elegantissime in Pucci, sono state abbigliate dal papà per l’occasione. Anche la Cicogna non si è tirata indietro in quanto a look. In forma perfetta grazie allo yoga e a uno stile di vita consapevole, l’attrice ha optato per occhiali arancioni Versace, platform in oro Saint Laurent, gioielli diffusi e un minidress in jeans con gonna a sbuffo.

E’ per la parte sopra dell’abitino però che si verifica un piccolo incidente. Fiammetta Cicogna si mette in posa per una serie di foto di rito all’aperto ma non si accorge che una delle due coppe del vestito è calata e svela un capezzolo. Con le bambine in braccio la Cicogna sorride e poi pubblica gli scatti social. Una fuoriuscita appena accennata ma ben in evidenza nelle immagini in primo piano. C’hai ‘na tetta fuori – la tua mammella è esposta – foto bellissima, peccato il capezzolo di fuori. Niente sfugge ai follower, che si accorgono subito dell’accaduto. Cara Fiammetta, auguri bombastici!

