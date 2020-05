Alessia Marcuzzi più bella che mai, brilla di Luce propria

Alessia Marcuzzi ha trascorso la quarantena chiusa in casa. Canti a squarciagola sul balcone, appelli a non uscire, racconti della vita quotidiana, foto ricordo in giro per il mondo e confidenze social le hanno tenuto compagnia in questi giorni. Non ha perso il sorriso neanche per un istante. Sempre allegra e carica di energie positive ha intrattenuto i follower e portato avanti i suoi progetti personali e professionali.

Prima ha ideato la challenge #torneremoadabbracciarci, con cui Alessia Marcuzzi ha invitato i suoi fan a condividere vecchie foto di abbracci. Poi ha chiesto alle sue follower di inviarle foto senza make up e senza modifiche, dando lei stessa il buon esempio. “Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco… Perché io sono la mia luce. Tutti noi siamo belli, esattamente per quelli che siamo”, ha scritto. Nella foto appare al naturale e con un sorriso felice che le illumina il volto, più luminosa che mai.

Se Alessia Marcuzzi è così radiosa, un motivo c’è. In questi giorni ha lanciato una linea di cosmetici skincare dal nome che è tutto un programma: Luce Beauty. Il progetto è nato dalla voglia di creare prodotti per la cura e per la bellezza della pelle completamente naturali. Ideati in collaborazione con un team di esperti, sono tutti realizzati con ingredienti di origine naturale, provenienti dalla macchia mediterranea, e made in Italy. La linea beauty è composta da una crema viso con effetto lifting, una per contorno occhi, un siero illuminante e un olio rigenerante per la notte.

La Fase 2 della showgirl quindi si apre in bellezza. La sua nuova impresa ha riscosso subito il favore delle sue fedelissime. Nei video e nelle storie social, Alessia Marcuzzi ringrazia per la fiducia e dà consigli su come applicare i cosmetici Luce Beauty e su come prendersi cura di sé. Ma quello che, soprattutto, non smette mai di ripetere alle sue fan è che ogni donna è bellissima a modo suo, anche grazie a quelle che di solito consideriamo imperfezioni. Di questo ne è fermamente convinta, come è certa che la cosa più importante sia essere in pace con sé stesse e prendersi cura del proprio corpo. E’ questo il vero segreto per brillare, come lei, di Luce propria.

