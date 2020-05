Instagram non perde un colpo e si adegua ad ogni circostanza. I filtri offrono occasioni per andare online in maniera divertente, stravagante, ricercata. Occhiali particolari, lentiggini, make up impercettibili o marcati che offrono agli utenti spunti infiniti per apparire. Se a Natale non c’era nessuno senza le corna delle renne in testa, cosa poteva proporci in questo periodo il social network più amato dai vip, se non delle belle mascherine anti Covid-19? A sfruttare questa modalità è stata per esempio Ilary Blasi, a prendersi gioco di lei è stato il suo collega Alvin.

La coppia di Eurogames ha regalato un bel siparietto social grazie a una similitudine proposta da Alvin dopo aver visto la storia di Ilary Blasi. La conduttrice di solito concede poco di personale: qualche selfie casalingo, una sensuale schiena nuda con l’outfit Nike, scatti sfuocati e tramonti romani. Nelle storie, ha postato un’immagine di sè con una mascherina rosa: sopra la tinta tenue, una cascata di boccioli di ogni varietà. Il filtro aggiunge una bella linea di kajal sugli occhi, che fa sempre comodo alle utenti struccate.

Ed ecco arrivare il commento pungente di Alvin: “Mascherina top, Ilary Blasi. A cosa ti sei ispirata? A questo?”. E nella immagine successiva ecco spuntare una bella fetta di salmone al pepe verde. Alvin tagga l’amica ed aggiunge un cuore e delle risate, lei prontamente sta al gioco e riposta.

Uno scherzo divertente tra i due, che hanno mostrato al pubblico il proprio affiatamento nelle puntate di Eurogames. Chissà che una nuova occasione professionale di coppia non sia già in vista!

Related Posts