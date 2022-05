Kaia Gerber e Austin Butler, passione incontenibile a Cannes

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Da copiare 10 IL NOSTRO GIUDIZIO

Kaia Gerber e Austin Butler non hanno calcato insieme il tappeto rosso di Cannes 75 ma hanno comunque trovato il modo di mostrare al mondo il loro amore travolgente. I due erano in Croisette per la première del film Elvis. Lui, 30 anni, è l’attore protagonista dell’attesissima pellicola, dove interpreta proprio il ruolo del cantante di Memphis. Lei, 20 anni, è una delle top model più richieste, figlia della meravigliosa Cindy Crawford.

Splendida in rosso

Abituata alle passerelle più blasonate, Kaia Gerber ha sfoderato tutta la sua innata eleganza sul red carpet del Festival di Cannes. Corpo filiforme, gambe chilometriche, décolleté minuto: Kaia è una visione. Il suo sorriso travolgente ci riporta immediatamente agli anni Novanta da mamma Cindy. Il lungo abito color corallo di Celine, chiuso da fettucce sottili sul collo, scivola sulle sue forme perfette. Sulla schiena e sulle braccia si notato tanti tatuaggi, piccoli e accattivanti. La Gerber è una meraviglia in solitaria ma è con Austin Butler che ha raggiunto la perfezione: insieme sono una coppia esplosiva.

Baci travolgenti

Le prime paparazzate dei due erano arrivate a dicembre. I corsi di yoga, le passeggiate a Los Angeles: la loro love story è nata con discrezione. Austin Butler usciva da una storia di 8 anni con Vanessa Hudgens mentre Kaia Gerber aveva appena chiuso con Jacob Elordi (ECCOLI a settembre, quando erano felici). A giudicare dalle foto di Cannes sembra che entrambi abbiano completamente dimenticato gli ex. Dopo la proiezione infatti i due sono stati immortalati in sala mentre si baciavano con trasporto. Butler e la Gerber si afferrano il volto, ridono, si scambiano effusioni. Intorno a loro tutti esultano per i dieci minuti di applausi al film, ma Kaia e Austin, come fermi nel tempo, sembrano invece voler celebrare solo il loro amore da sogno. Sbirciali nella gallery.

Related Posts