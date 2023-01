Georgina Rodriguez principessa araba con una cascata di diamanti

Georgina Rodriguez si sta velocemente abituando alla sua nuova vita in Arabia Saudita. La modella e i figli si sono infatti trasferiti a Riyad a seguito di Cristiano Ronaldo, che da gennaio gioca per l’Al-Nassr. E’ un ingaggio da sogno quello del calciatore, si parla di circa 175 milioni di sterline all’anno. Una proposta che non si poteva proprio rifiutare, complici anche le scarse prestazioni in Europa negli ultimi mesi. Nonostante qualche polemica e insistenti voci di crisi, Georgina sembra a suo agio nei nuovi panni mediorientali ed è già attivissima sulla scena mondana.

Un nuovo capitolo

Già abituata a un tenore di vita esagerato, per Georgina Rodriguez in Arabia Saudita si prospettano tante nuove ricchezze. E’ proprio intorno alla faraonica residenza che ospiterà la famiglia che si sono concentrati i primi malumori. Sebbene siano genitori di cinque figli, Georgina e Cristiano non sono sposati e, secondo le rigide regole dell’Arabia Saudita, non potrebbero vivere insieme. Si dice però che, vista la grande visibilità che il trasferimento dello sportivo si porta dietro, sia stato raggiunto un accordo che permetta alla coppia di vivere insieme. Nella nuova casa la Rodriguez avrà senza dubbio un enorme guardaroba, pronto a contenere la sua invidiabile collezione di abiti, gioielli e accessori.

Rischia la multa

Paese che vai, usanza che trovi, recita un famoso proverbio. In viaggio, si sa, è bene adattarsi alle norme della nazione che ci ospita. Un detto vero per molti, che pare però non applicarsi a Georgina Rodriguez. Nei giorni scorsi l’influencer ha postato una serie di foto su Instagram di una cena romantica insieme a Cristiano Ronaldo. I due hanno scelto un ristorante esclusivo, ricavato nella roccia, dove Georgina si è presentata con un minidress scuro che mostrava completamente le gambe. L’outfit super sexy, accessoriato con un paio di décolleté dal tacco alto, si discosta molto dal dress-code saudita, che impone un abbigliamento modesto, con spalle e gambe interamente coperte. La modella rischia una multa di 26 dollari, che raddoppia al secondo ammonimento. Si chiuderà un occhio anche in questo caso?

Come una principessa

Georgina Rodriguez non ha invece sbagliato un colpo in occasione dei Joy Awards, evento andato in scena il 21 gennaio nella capitale saudita. “Terrorificah” scrive lei sui social, postando una serie di scatti della sua serata. L’espressione è traducibile con “eccezionale” e in effetti la Rodriguez era un meraviglia, sinuosa più che mai con un abito realizzato su misura di Ali Karoui. Il vestito in velluto nero con bustino stretto e lungo spacco, si adattava (ad eccezione dell’apertura laterale) alle usanze saudite grazie al copricapo in seta, che celava in parte i capelli.

E’ sui gioielli che casca però inevitabilmente l’occhio. Un tripudio di pietre preziose per Georgina Rodriguez: orecchini pendenti, bracciali ma soprattutto un meraviglioso collier di Kooheji. La collana vanta quattro file di diamanti bianchi e gialli e un grande solitario centrale a forma di goccia. Il valore? Inquantificabile. Georgina posa come una moderna principessa araba, ricoperta di preziosi da mille e una notte. “Grazie a tutti, ti amo Arabia Saudita”, dichiara lei sui social. Non stentiamo a crederlo.

