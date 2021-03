Il figlio di Mike Bongiorno scherza dopo lo schianto in scooter e nello scatto social sfoggia un look imperdibile

MORSO DELLA VIPERA Mai visto Un voto al colore Per tutte le tasche Come lo indossa 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Un incidente in scooter, un grosso spavento e la gamba fratturata non sono bastati per togliere il sorriso a Leonardo Bongiorno. Il figlio più piccolo di Mike Bongiorno ha postato uno scatto su Instagram con tanto di gesso e stampelle e ha scritto: “Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un ananas”. Il frutto a cui fa riferimento è quello enorme stampato sulla felpa e sui pantaloni Geetonfleek che sfoggia orgoglioso.

Siamo alla frutta, dopo l’incidente c’è l’ananas

Il look scelto da Leonardo Bongiorno per raccontare la sua disavventura non è certo di quelli che passano inosservati. Cappellino da baseball blu e cappotto marrone sono una scelta piuttosto classica, ma i look sobri non sono il suo forte. E infatti la sua tuta azzurra ha una stampa per niente banale. Al centro della felpa c’è un’ananas enorme con gli occhiali da sole intagliati nella buccia, e lo stesso disegno è riproposto anche si pantaloni. Di certo una mise insolita, che non poteva passare inosservata sui social.

L’incidente in scooter

“Scappavo in motorino dalle fan di Tommaso Zorzi“, scherza su Instagram Leonardo Bongiorno. Ora che il peggio è passato, a chi gli chiede cosa sia successo risponde con ironia. In realtà però se l’è vista davvero brutta. La caduta è stata violenta ed è stato trasportato d’urgenza nel reparto di Radiologia dell’ospedale Gaetano Pini di Milano. Dopo aver escluso le conseguenze più gravi però il buonumore è subito tornato.

Chi è Leonardo Bongiorno

Leonardo Bongiorno, per la famiglia Leolino, è il figlio minore di Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli. E’ nato 31 anni fa, si è laureato all’università Bocconi di Milano e ha un master in lingue, management e politica conseguito a Shangai. Con i fratelli Michele e Nicolò ha dato vita a una fondazione che ha come obiettivo quello di aiutare le persone in difficoltà, in particolar modo gli anziani. In onore del padre, è stata chiamata “Casa Allegria”. Una dote di famiglia, che anche a Leonardo di certo non manca.

Related Posts