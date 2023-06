Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, shopping di lusso tra vecchi amici

Giornata di shopping in centro a Milano per Aurora Ramazzotti. Diventata mamma di Cesare Augusto da due mesi, la primogenita di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si è presa una pausa dal suo bimbo per un po’ di relax. Con lei a fare acquisti c’era Tommaso Zorzi. I due, che sono molti amici, non si sono trattenuti in quanto a risate e divertimento, per la gioia dei paparazzi.

Da Balenciaga

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi passeggiano per via Montenapoleone come due ragazzi normali. I due, complici i look casual, si confondono tra la folla ma non riescono a sfuggire ai fotografi, sempre in agguato. La loro destinazione è la boutique milanese di Balenciaga. Nel negozio Tommaso e Aurora guardano con cura gli abiti appesi, poi Zorzi mostra all’amica un paio di jeans strappati. La Ramazzotti si sposta nella sezione dedicata agli occhiali da sole, dove prova una serie di modelli caratteristici della maison. Taglio futuristico, materiali innovativi, forme insolite: i sunglasses del brand francese si fanno notare.

Aurora cambia occhiali

Provane un paio, provane un altro, alla fine Aurora Ramazzotti fa la sua scelta. Gli occhiali Mono Rectangle in nylon nero di Balenciaga, sottili ma avvolgenti, non passano inosservati. In vendita a 385 euro, sono in grado di rendere cool ogni look. Un articolo talmente gradito alla conduttrice radiofonica da decidere… di tenerlo addosso. Aurora è infatti entrata nella boutique con un paio di sunglasses firmati Saint Laurent (305 euro) e ne è uscita con il futuristico modello del brand francese. Lei e Tommaso Zorzi tengono in mano anche delle borse shopping: cos’altro avranno comprato?

Casual ma firmata

Per fare acquisti di lusso Aurora Ramazzotti ha optato per un outfit casual ma firmato. Total black sporty per lei, splendida a poche settimane dal parco. I leggings neri sono abbinati a un reggiseno sportivo Nike (34,99 euro). Ai piedi, nonostante il caldo cittadino, Aurora calza i boots in pelle di Bottega Veneta (1.200 euro). Chiavi, portafoglio e necessità varie sono invece contenute nella Cagole Xs di Balenciaga (1.990 euro), in versione bianca. Una borsa divenuta iconica nel 2022, che si conferma protagonista nei look delle star anche quest’anno. Come abbiamo già visto, nel corso della passeggiata, la Ramazzotti ha poi sfoggiato due paia di occhiali da sole: guardala con Tommaso Zorzi nella gallery.

