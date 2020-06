MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Idea regalo Per tutte le tasche Non per tutte 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Chi credeva di trovare, dopo l’annuncio della paternità imminente, un Gianluca Vacchi più serio e pacato, ha sbagliato di grosso. L’imprenditore più estroso dei social, a darsi una regolata proprio non ci pensa. Anzi: sembra che la gravidanza di Sharon Fonseca gli abbia dato nuova linfa e su Instagram i suoi siparietti spiritosi sono più frequenti che mai.

Balletti ironici e ammiccanti (quale sia delle due qualità a prevalere, è difficile dirlo) sono all’ordine del giorno. Seminudo con un asciugamano in vita, in giacca e mutande, in smoking ma senza scarpe… Gianluca Vacchi non esita davvero a osare con le mise. In una delle sue performance torna a sfoggiare anche i tacchi, sua grande passione da qualche tempo accantonata. Con i sandali dorati ai piedi, ancheggia con maestria. Perfettamente a suo agio si lancia in una coreografia con Sharon Fonseca e altre due ragazze come compagne.

La mise sfoggiata da Gianluca Vacchi e dal suo “corpo di ballo” non è lasciata al caso. Felpe rosse o nere per tutti i ballerini, con un logo che ricorda nei colori e nelle forme quello della Pepsi, con una scritta molto più audace: Sexsi, si legge tra le paillettes. Si tratta di capi che fanno parte della capsule collection Sharon, lanciata proprio da Sharon Fonseca.

Sexy come non mai e con il pancione in evidenza, la modella di origine venezuelana esibisce nei suoi post su Instagram alcuni capi della sua collezione. Sono eleganti gonne e abitini in paillettes o t-shirt semplici e basic, ma con fattore comune: ammiccamenti e richiami sessuali. Basic Instinct o American Sexpress, si legge sulle magliette; Cool Hot è la scritta sul retro degli shorts. Lei li indossa con eleganza e un pizzico di malizia. Anche Gianluca Vacchi non rinuncia a sfoggiare, a modo suo, le creazioni della sua amata… che non poteva sperare in un testimonial migliore.

