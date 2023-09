Il pancione elegante di Miriam Leone a Venezia

Raggiante ed elegante: Miriam Leone si prende il suo spazio a Venezia 80 mostrando la sua bella “novità”. Il pancione è ben visibile nonostante il vestito largo sul punto vita. All’evento di Giorgio Armani tutti i flash sono per lei.

La One Night Only

In occasione dell’ottantesima edizione della Mostra del Cinema, Giorgio Armani ha voluto organizzare a Venezia una nuova tappa delle One Night Only. Un evento itinerante volto a portare l’universo Armani nelle più importanti città del mondo e che ha toccato fino ad oggi sette location: Londra (2006), Tokyo (2007), Pechino (2012), Roma e New York (2013), Parigi (2014) e Dubai (2021).

Si è trattato di una sfilata Giorgio Armani Privé all’Arsenale, seguita da un after party per i settecento ospiti, tra cui le straordinarie attrici italiane Sophia Loren, Margherita Buy, Alessandra Mastronardi, Claudia Gerini, Vittoria Puccini e appunto Miriam Leone.

Il look di Miriam Leone

Eterea come una fata turchina, Miriam Leone era splendida con un luminoso slip dress turchese, abbinato a un lungo coprispalle ricamato. Incinta al quinto mese, l’attrice è apparsa in uno stato di grazia. Il pancione sorretto lievemente con le dita, lo sguardo sereno, il volto sorridente.

Capelli raccolti e make up luminoso, ma a farla splendere maggiormente sono i preziosissimi gioielli Bulgari con diamanti e rubini.

La gravidanza di Miriam Leone

Un’attesa confermata solo un mese fa, in un’intervista a Vanity Fair. Miriam Leone ha rivelato di aver capito subito di essere incinta. L’attrice ha sofferto in passato per le false gravidanze attribuitele dai media. Per questo ha dichiarato: “Sono felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso”.

Nell’ultimo periodo, sui social, la Leone ha mostrato più volte il pancione: un’estate meravigliosa per lei, in vacanza col marito Paolo Carulli.

