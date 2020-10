La figlia di Kylie Jenner va all’asilo con la zaino da 12mila dollari

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore Per tutte le tasche 5.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Kylie Jenner è ricca, molto ricca. La 23enne del clan Kardashian ha un patrimonio stimato di circa un miliardo di dollari. Il grosso dei guadagni proviene dalla sua linea di bellezza, Kylie Cosmetics. Recentemente Forbes ha deciso di avviare un’indagine sulle sue fortune, sostenendo che l’imprenditrice avrebbe gonfiato i conti delle sue società. Milione in più, milione in meno, la Jenner ha comunque a disposizione tantissimi soldi.

Una casa da sogno a Los Angeles, una collezione di macchine customizzate dal valore esagerato, una valanga di gioielli e un guardaroba da capogiro. Kylie Jenner non sa più dove mettere i dollari. Chi non ricorda poi la collezione di borse Hermès di Kylie? Una cabina armadio grande con un monolocale accoglie tutte le sue Birkin e Kelly, nei pellami più pregiati e nei colori più estrosi. La sola Kelly Himalaya in coccodrillo bianco vale tra i 90mila e i 430mila dollari.

L’invidiabile collezione di borse di Stormi

Quando hai già tutto il desiderabile che la moda ha da offrirti cosa puoi comprare ancora? Vestiti e accessori per tua figlia. Kylie Jenner una ha bimba di due anni, Stormi, nata dalla relazione fatta di alti e bassi con il rapper Travis Scott. La piccola sembra avere la stessa passione per le borse della mamma. In questi mesi è stata fotografata con addosso mini bag di Prada, Louis Vuitton e Dior, perfettamente abbinate ai suoi outfit.

A scuola con Hermès

Per il suo primo giorno di scuola (in casa insieme alle cuginette, vista la pandemia in atto) della figlia però però Kylie Jenner si è superata. L’influencer ha infatti fotografato la sua bambina con addosso uno zainetto di Hermès, circondata da Ferrari, Maserati e Land Rover parcheggiate nel garage della loro villa. Il prezzo del Kelly Ado in pelle di bufalo si aggira sui 12mila euro. Stormi salta felice e ride contenta, di certo non per il prezioso accessorio che porta inconsapevolmente sulle spalle ma per le attività di pittura e per i giochi che l’attendono insieme alla sua maestra.

