Look grunge e mascherina per la passeggiata in incognito della top model

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Non per tutte Un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Una ragazza come tante, un look un po’ grunge, ma con addominali perfetti. Mascherina a coprire il volto: anche a guardarla bene, nessuno direbbe che si tratti di Bella Hadid. La top model è stata paparazzata con questo look a spasso per New York.

Quattro passi insieme ad un’amica, un giro di shopping, acquisti per la casa da Mackenzie-Childs a SoHo. Il tutto condiviso su Instagram tramite dettagli. Bella Hadid sognava da tanto tempo di passeggiare in città. New York le mancava tantissimo.

La top model ha trascorso la quarantena nella fattoria di famiglia in Pennsylvania, insieme alla madre Yolanda, alla sorella incinta Gigi e al fidanzato di lei, Zayn Malik. Nonostante gli espedienti per non annoiarsi e per intrattenere i follower, la convivenza, a lungo andare, le sarà andata stretta e lei è tornata a casa. Pare infatti che Bella Hadid abbia acquistato proprio l’anno scorso un attico da 6 milioni a Soho, uno dei quartieri più esclusivi di New York.

Pantaloni cargo svoltati in vita, camicia aperta sopra un microtop bianco, sneakers Salomon ai piedi. Il look di Bella non è certo elegante o ricercato. E forse è proprio per questo che lei lo ha scelto, per passare inosservata tra la folla. Camminare come tutti gli abitanti della città. Eppure, guardando bene, quel ventre piattissimo ben esposto non è una cosa da tutti: quella è proprio Bella Hadid!

