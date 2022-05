Quella di Fedez per Gigi Hadid è una passione lontana, che si ripresenta ogni volta che il rapper e la modella si incontrano. Di solito avviene durante la Milano Fashion Fashion, questa volta è successo al Met Gala. L’artista e la moglie Chiara Ferragni sono volati a New York per l’evento modaiolo più atteso dell’anno. Per la prima volta insieme sul red carpet della soirée organizzata da Anna Wintour, i due hanno fatto un figurone. La coppia è anche apparsa affiatatissima… poi però è arrivata Gigi.

I Ferragnez al Met

Chiara Ferragni e Fedez erano impazienti per la loro partecipazione al Met Gala. Invitati da Donatella Versace, hanno ovviamente indossato abiti della maison (SCOPRI QUI le indiscrezioni dei giorni scorsi sui loro look). Per la serata a tema Gilded Glamour, l’influencer ha scelto un abito nero della collezione couture 1997 del brand, arricchito da vistosi gioielli vintage in oro giallo. Il cantante era invece elegantissimo con un tuxedo tre-pezzi, com’era in uso nel 1800, epoca a cui l’edizione 2022 era ispirata, con i revers realizzati in mesh oro. Al suo tavolo però Donatella non ha chiamato solo i Ferragnez ma anche una top cara al suo cuore: Gigi Hadid.

Gigi è infuocata

Gigi Hadid considera Donatella Versace come una zia, le due sono molto intime e non stupisce che la stilista abbia voluto la supermodella nella sua scuderia per questa occasione. Con un outfit Versace bordeaux, composto da una catsuit attillata con bustino e da un maxi piumino con strascico, la Hadid non è passata inosservata. Durante il gala, Gigi ha tolto il voluminoso capospalla per poter ballare liberamente. A un certo punto la top ha individuato Fedez e, da dietro, ha iniziato a urlare. Infine l’ha pure abbracciato. Lui stava girando un video e ha ripreso tutto. Nelle immagini si notano la gioia di Gigi e l’imbarazzo di Federico. Cos’avrà pensato Chiara Ferragni?

Il triangolo

I siparietti tra Fedez, Gigi Hadid e Chiara Ferragni vanno dunque avanti da anni. Lui non ha mai nascosto il suo interesse per l’americana e ha punzecchiato più volte la moglie. Il primo scatto social risale al 2018, con il rapper che scrive: “Scusa Gigi ma sono sposato”. Il culmine si era raggiunto nel settembre del 2021, quando la Ferragni si era anche lasciata andare a un “Giuro mi fai venire voglia di divorzio”, parafrasando una nota canzone dell’artista. (RILEGGI QUI i dettagli). La nuova puntata di questo insolito triangolo è andato in onda lunedì 2 maggio al Met Gala. Questa volta però è stata la Hadid a farsi avanti. Sbirciala euforica nella gallery per il suo incontro con Fedez.

