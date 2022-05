Scandalosa Bella Hadid: all’after party del Met Gala è lei la più hot

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione Come lo indossa Da copiare 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Al Met Gala si va per stupire, questo è senza dubbio vero. Ma è all’after party dell’appuntamento fashion più chiacchierato dell’anno che si può davvero osare. Come? Presentandosi con outfit scandalosi. Bella Hadid non si è lasciata sfuggire l’occasione.

Balli scatenati con Hailey Baldwin

Sul tappeto rosso della soirée Bella Hadid era arrivata con un outfit di Burberry. Bustino fetish in pelle, gonna asimmetrica e trasparente, collant pizzate, perle ai piedi: la modella era una provocante dama ottocentesca. Ma per il post gala ha dato molto di più. Negli anni la top model ci ha abituati ai look rivelatori e super sexy, dalle nudità di Cannes (GUARDA QUI) ai backstage infuocati (SBIRCIALA in Mugler). Insieme all’amica e collega Hailey Baldwin, alla festa Bella si è lasciata andare a balli scatenati e pose hot.

Il look vittoriano è sexy

L’outfit di Bella Hadid ha in qualche modo mantenuto il tema del Met Gala 2022, l’età dell’oro americana, rivisitato però in chiave bollente. La designer Dilara Findikoglu ha creato un abito-lingerie nero con un corsetto vittoriano, aperto sul davanti e tenuto insieme da lacci sulla schiena. In vita Bella sfoggiava una cortissima gonna a balze con dettagli di pizzo mentre il seno, lasciato quasi completamente scoperto, era celato solo da copricapezzoli a forma di fiore. Boccoli maliziosi, autoreggenti, gioielli oro e accessori in nuance completavano la mise.

Natiche in vista

Bella Hadid ha fatto le ore piccole al party ma questo non le ha impedito di dedicarsi al lavoro nei giorni successivi all’evento. E’ lei stessa a svelare sulla sua pagina Instagram di essere impegnata in uno shooting per Interview Magazine. Per gli scatti patinati la top ha indossato un abito vintage della collezione autunno-inverno couture 2004 di Jean Paul Gaultier. Il modello grigio in seta impalpabile con lavorazioni floreali sul busto è romanticissimo. Con il suo sex appeal la Hadid è riuscita a trasformarlo in un capo provocatorio, pubblicando una serie di scatti dove mostra anche le natiche, ridendo. Scopri i suoi ultimi look infuocati nella gallery.

Related Posts