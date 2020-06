Miriam Leone, sui social è bufera per le sue sopracciglia

“Volevo dire a Miriam Leone che per queste sopracciglia bisogna chiedere i diritti d’autore a Marrabbio di ‘Kiss me Licia’”. E’ questa la frase, scritta da una utente su Twitter, che sta agitando i social in queste ore. Le parole sono riferite a una delle ultime foto pubblicate dall’attrice dove, mentre guarda dritta in camera, appare pensierosa. In primo piano ci sono i suoi magnetici occhi verdi… e le sopracciglia che stanno facendo tanto discutere.

Certo, vedere la rete che torna a infuocarsi per una frivolezza, dopo mesi di notizie infelici dedicate alla pandemia di coronavirus, fa quasi sperare in una nuova fase finalmente più leggera e serena. Di leggero però in queste affermazioni c’è poco perché in un attimo una battuta, scritta magari senza pensarci troppo, viene trasformata in body shaming vero e proprio. Il web si è mobilitato in difesa di Miriam Leone.

Ma veramente nel 2020 si critica una ragazza per le sopracciglia? Ma una persona può essere libera di averle come gli pare e piace o bisogna essere tutte uguali fatte con lo stampino? – Se si critica la bellezza di Miriam Leone allora chiudiamo tutto. Ma l’avete vista, non scherziamo per favore – Possiamo per favore segnalare per un TSO prolungato chiunque osi criticare questa Donna qui? – Si si, vi vedo che entra Miriam Leone nuda nel vostro letto e la cacciate per le sopracciglia. Questo il tenore dei commenti delle ultime ore.

In realtà, a ben guardare, le folte sopracciglia di Miriam Leone non sono proprio una cosa nuova. L’ex Miss Italia si mostra da anni così e nessuno ha mai avanzato polemiche. Tra l’altro, le sopracciglia grosse e al naturale sono diventante ultimamente una vera tendenza, tanto che si sono moltiplicati i saloni dedicati all’infoltimento, tra trucco temporaneo e tatuaggi permanenti. Dall’indimenticabile e indimenticata Brooke Shields, a Chiara Ferragni fino a Cara Delevingne e Elodie, sono tante le star che amano le sopracciglia evidenti. Come non citare poi la modella Sophia Hadjipanteli, fondatrice del movimento Unibrow (monociglio)? Un trend affermato ben prima che le estetiste chiudessero per il lockdown e che non accenna a diminuire in Fase 3.

