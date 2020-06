Vittoria Ceretti, matrimonio boho-chic a Ibiza con l’abito Jacquemus

MORSO DELLA VIPERA come lo indossa un voto al colore idea regalo adatto per questa occasionea 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Vittoria Ceretti è una delle top model più amate del momento. A soli 22 anni l’italiana originaria di Brescia ha già calcato le passerelle più prestigiose del mondo. Musa e protégé del compianto Karl Lagerfeld, proprio lui ha voluto Vittoria vestita da sposa per chiudere la sfilata haute couture primavera-estate 2019 di Chanel. Con un costume intarsiato, una cuffia abbinata e un velo lunghissimo, la Ceretti sulle note di Mina aveva incantato i presenti, sfilando con il suo portamento fiero.

Adesso Vittoria Ceretti si è sposata davvero. Il primo giugno, quando di anni ne aveva ancora 21, la modella ha detto sì a a Matteo Milleri, deejay e metà del duo artistico Tale of Us. Ex fidanzata dell’estroso Tony Effe, Vittoria fa coppia con Matteo da circa sei mesi. Una storia fresca e giovane, suggellata con un matrimonio di una dolcezza disarmante, discreto e riservato, sotto il sole di Ibiza e il mare blu delle Baleari, annunciato a mezzo social dopo due settimane dall’evento. Pochissimi gli ospiti presenti, del resto ai tempi del coronavirus l’impossibilità di fare assembramenti è vero anche per i famosi.

Sull’abito però Vittoria Ceretti avrebbe potuto dare libero sfogo alla fantasia, forte del legami con il gotha della moda, e optate per una creazione esclusiva e pomposa. Lei invece ha deciso di far parlare l’amore, scegliendo una romantica proposta di Jacquemues. Il lungo vestito in taffettà bianco, con delicati bottoncini centrali e lo scollo profondo, lascia la schiena scoperta. Un modello, presentato in verde in sfilata, che da sposa tecnicamente non è ma che si è prestato perfettamente al mood boho-chic della cerimonia.

Tra i pochi invitati, anche Fiammetta Cicogna. L’attrice si è trasferita all’inizio del lockdown nella sua splendida villa sull’isola spagnola, insieme al compagno Carl Hirschmann e alle due figlie, Gaia e Gioia. La neomamma ha anche preso il bouquet, per la gioia dell’amica Vittoria Ceretti. I prossimi fiori d’arancio potrebbero essere davvero i suoi.

