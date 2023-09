Irina Shayk sfila col volto tumefatto: è polemica

Settembre, mese di fashion week. New York, Londra, Milano e Parigi: lunghe settimane all’insegna della moda, con un calendario fittissimo di sfilate, presentazioni e party. Tra tante opzioni, bisogna trovare il modo di farsi notare. Alla London Fashion Week il brand Mowalola è riuscito a distinguersi ma, verrebbe da dire, in negativo. Il merito (o la colpa) è di una serie di proposte irriverenti, che hanno coinvolto anche Irina Shayk.

Uno show controverso

Mowalola, la stilista nigeriana che dà il nome al marchio, è famosa per i suoi outfit unici e sopra le righe. Nello show londinese una modella ha sfilato con una minigonna che riproduceva la bandiera dell’Arabia Saudita. Sul tessuto erano anche stampate delle parole sacre della religione islamica. Benché ci fossero in collezione molte mini con i colori di altri Paesi, la designer è stata pesantemente insultata online per aver offeso i credenti dell’Islam. Lei si è scusata, dichiarando che questi capi non verranno prodotti per il mercato. In tema di polemiche, c’è di più, e qui entra in gioco Irina Shayk.

Sensuale in passerella

A 37 anni Irina Shayk è ancora una delle top più richieste del pianeta. Con la sua falcata, la russa sa come essere protagonista in passerella. Famosa per le sue scelte irriverenti in fatto di look, sul catwalk dà il massimo in quanto a sensualità. E’ lei la più fotografata alla sfilata di Mowalola, brand a cui è molto legata. Chi non la ricorda sul red carpet del Festival di Cannes con un outfit da cowgirl sexy? Durante lo show alla LFW un abito color argento lungo fino ai piedi svelava il corpo perfetto di Irina, che ha regalato anche un sideboob da capogiro. Purtroppo però la top in queste ore è nell’occhio del ciclone a causa del make-up sfoggiato in passerella.

La polemica

Tutte le modelle, Irina Shayk compresa, hanno sfilato con il volo tumefatto, alcune avevano addirittura anche graffi e lividi sul corpo. Trucco scenico, certo, che però non è piaciuto al web. “Grazie Mowalola per avermi fatto aprire lo show” scrive Irina, pubblicando una serie di scatti. I commenti accusatori non si sono fatti attendere: da quando la violenza domestica è cool? – questo look non va bene – perché farsi truccare come dopo un pestaggio? – l’abuso non può essere il tema di una sfilata. Se aggiungiamo che l’evento è stato chiamato “Crush” (che tradotto corrisponde a rompere, pestare, schiacciare), il danno è fatto.

Tom vs Bradley: con chi sta Irina?

Irina Shayk è presissima con gli impegni di lavoro ma, nelle scorse settimane, anche lei si è concessa un po’ di vacanza. In questa estate 2023 la top è stata al centro del gossip per un presunto triangolo amoroso. Complice una vacanza in famiglia con la figlia Lea De Seine, la modella si è fatta scattare delle immagini bollenti sugli scogli dall’ex compagno Bradley Cooper. Calzettoni, sneakers Nike e niente altro addosso: Irina davanti all’obiettivo dell’attore è una visione. Si parla spesso di un ritorno di fiamma tra i due, mai confermato ufficialmente. Oltretutto, da un paio di mesi lei starebbe vivendo un’appassionata love story con Tom Brady, ex marito di Gisele Bundchen. Le foto dei paparazzi che li ritraggono insieme parlano da sole. Con chi sta davvero la Shayk? In attesa di scoprirlo guardatela nella gallery con il volto tumefatto: moda o pessima caduta di stile?

