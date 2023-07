Matrimoni estivi, dal minidress di Annalisa al velo della Mastronardi

La stagione delle cerimonie è nel pieno e i matrimoni vip si susseguono. Location da favola fanno da sfondo a eventi memorabili tra allestimenti lussuosi e panorami mozzafiato. Ma le protagoniste sono sempre loro, le spose che con i loro abiti bianchi fanno sognare… e spettegolare. Classiche, romantiche, semplici e anticonformiste: a ciascuna il suo gusto e il suo stile.

Tradizione e innovazione

Alessandra Mastronardi ha sposato a Capri Gianpaolo Sannino. Per il matrimonio ha scelto un abito da sposa custom Armani Privé dal sapore retrò. In pizzo, con cristalli ricamati, scollatura dritta e maniche leggere rimovibili e un lungo velo impalpabile era quanto di più classico, chic e tradizionale si potesse immaginare. Al polo opposto troviamo Annalisa che, alla celebrazione laica con Francesco Muglia (dopo quella religiosa blindatissima), ha spiazzato tutti in minidress. La sposa ha scelto un vestito Dolce&Gabbana a maniche lunghe e collo alto con applicazioni di strass sul punto vita.

Vaporose o minimal?

L’abito da principessa ha sempre un certo fascino, e anche tra i matrimoni vip di luglio se ne vedono vari modelli. Per esempio quello di Monica Sette, che per il sì a Leonardo Spinazzola ha scelto un princess dress con scollatura profonda e qualche trasparenza delicata. Rosanna Lambertucci invece ha mostrato uno stile opposto, minimal e sobrio ma di grande eleganza. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto delle sue nozze, con la conduttrice 77enne radiosa nel suo vestito Gabriella Rio.

A luglio in maniche lunghe

Ai matrimoni di luglio le spose seguono il trend fashion e, nonostante le temperature siano roventi, loro non rinunciano alle maniche lunghe. Sono delicatissime, di pizzo leggero e impalpabile, quelle del raffinato abito da sposa di Francesca De Stefano per le nozze con Santo Versace. Eva Nestori ha sposato Michele Riondino e anche per lei la stessa scelta di stile: le maniche del suo vestito sono a sbuffo e arrivano appena sopra il polso.

Per i loro matrimoni, le spose hanno proposto anche a luglio stili diversi ma tutti interessanti. Guardali nella gallery e scegli il tuo preferito…