Matrimonio Francesca Ferragni: i dettagli dei look nuziali, dalle damigelle allo sposo

E’ l’amore vero la chiave del matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. La sposa, sorella di Chiara Ferragni, appartiene a una delle famiglie più mediatiche (e chiacchierate) d’Italia ma, sabato 9 settembre, al Castello di Rivalta, location nel piacentino cara al cuore di Francesca e Riccardo, è il sentimento sincero a essere protagonista. Una cerimonia dal sapore vintage, allestita all’aperto, con i mobili antichi, i tappeti, i fiori gialli, in una calda giornata di fine estate. L’emozione degli sposi, i bambini festanti, gli invitati commossi… e come non parlare poi degli outfit?

Tre look per la sposa

“È stato amore a prima vista con questi due abiti di Atelier Emé, che ho scelto per il grande giorno. Dovete sapere che tutto è iniziato un anno fa: ero diventata mamma da poco e avevo paura di non sentirmi a mio agio in un abito da sposa. Invece l’ho sentito subito mio” racconta Francesca Ferragni. A giugno 2022 lei e Riccardo Nicoletti sono infatti diventati genitori del piccolo Edoardo e poco dopo l’influencer ha iniziato i preparativi per i suoi look nuziali. Due abiti ma… tre outfit. Il vestito in pizzo rebrodè, con lunghi guanti abbinati, scelto per la cerimonia ha infatti una sopragonna amovibile di tre metri, che crea un lungo strascico. Dopo il sì, Francesca ha rimosso lo strato principesco, svelando il modello a sirena nella sua interezza. E’ più sexy la mise per il taglio della torta e per i balli: il long dress, con pizzi floreali, ha un profondo scollo a V, un oblò sul fianco e uno spacco laterale vertiginoso. Onde morbide nei capelli, trucco shiny e sandali-gioiello completavano il night look di Francesca. Gli sposi hanno scelto Damiani per le fedi.

Le damigelle

In questo giorno magico è tantissima la commozione per le sorelle della sposa, Chiara e Valentina Ferragni. Le tre, che sono molto unite, condividono ogni momento della loro vita. Le lacrime di gioia non sono mancate, né durante la cerimonia né in occasione dei discorsi di augurio per gli sposi. Dopo gli outfit sexy e giocosi indossati per l’addio al nubilato a Mykonos, Chiara e Valentina hanno optato per mise eleganti e romantiche. E’ l’azzurro carta da zucchero il colore scelto per le quattro damigelle. Le due sorelle e le due amiche della sposa hanno indossato slip-dress che scivolavano sul corpo: la nuance è la stessa, cambiano però le silhouette, volutamente diverse per sottolineare la fisicità di ognuna. Cambio di registro per i look del party: Chiara Ferragni ha sfoggiato un vestito monospalla nero con una trasparenza geometrica di cristalli mentre Valentina Ferragni ha preferito un provocante modello blu di cristalli con un motivo cut-out sul busto. Tutti gli outfit sono stati realizzati da Atelier Emé.

Lo sposo e i bambini

I momenti più dolci delle nozze di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti li hanno regalati i bambini. Il figlio degli sposi, il piccolo Edoardo, era una meraviglia con un completo uguale a quello del papà. Gli outfit dei due sono stati creati su misura da Luigi Bianchi. C’erano poi Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez. In veste di paggetto e mini-damigella, i piccoli hanno sparso i fiori e portato le fedi. Leone Lucia Ferragni era un damerino in Ralph Lauren: per lui shorts beige, giacca blu, cravatta bordeaux e mocassini. Stesso brand per la sorellina Vittoria Lucia Ferragni, principessina con un vestitino a fiori, abbinato a scarpine rosse Gucci.

Gli invitati

Sono dal forte impatto visivo anche gli abiti indossati dagli invitati. Marina Di Guardo, mamma della sposa, era splendida in un abito dalla linea a sirena in tulle rosa cipria. Ricamato a mano, il vestito Atelier Emé, era caratterizzato da uno scollo morbido che lasciava scoperte le spalle. Chiara Biasi, una delle migliori amiche di Chiara Ferragni, ha optato invece per uno slip dress viola con spalline incrociate The Attico. Al sì erano presenti anche Max Pezzali e la moglie, Debora Pelamatti. Carlo Pignatelli ha creato i look per entrambi: completo blu per Max, casual con una t-shirt al posto della camicia, abito con gonna effetto glitter per Debora. Guarda nella gallery tutti gli scatti del sì di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti.

