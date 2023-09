Giulia Salemi, red carpet d’amore a Venezia… e che look!

Trionfa l’amore sul red carpet della seconda serata della Mostra del Cinema di Venezia. Il merito di tanto romanticismo è di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Alla première del film Ferrari i due sono apparsi più felici che mai, tra baci e sguardi complici. La Salemi brillava dalla gioia… e il suo look l’ha resa ancora più luccicante.

In bianco al Lido

Sul tappeto rosso di Venezia 80 Giulia Salemi è una visione. E’ la stessa influencer ad ammettere su Instagram di aver lavorato per mesi, insieme al suo team, sulla progettazione del look per questa importantissima serata. “Sono davvero felicissima del risultato finale perché è davvero come lo sognavamo” ha scritto un’emozionata Salemi sui social dopo l’evento. Giulia ha indossato un abito creato su misura da Atelier Emé. Il modello bianco in organza, dalla silhouette avvitata, ha spalline sottili, uno scollo profondo ed è interamente ricoperto di cristalli a specchio.

Come una nuvola

Giulia Salemi non ha svelato subito lo spettacolare vestito: per l’arrivo in barca alla Mostra del Cinema di Venezia insieme a Pierpaolo Pretelli e per i primi passi sul tappeto rosso la conduttrice tv ha infatti tenuto ben chiuso il voluminoso coprispalla bianco. Maniche a sbuffo e forma a palloncino per questo capo che non ricorda solo una candida nuvola ma anche… una romanticissima sposa. E c’è già chi sogna di vedere i Prelemi all’altare.

Innamoratissimi

Il look mozzafiato di Giulia Salemi, completato da un wet look nei capelli super cool, è stato messo un po’ in ombra dai baci con il suo Pierpaolo Pretelli. I due non hanno frenato la passione, scambiandosi effusioni a più riprese. Qualche parola sussurrata, i sorrisi di approvazione, gli sguardi innamorati e le labbra che si incontrano: il loro red carpet è ad alta seduzione, per la gioia dei fotografi. Pierpaolo, adone tutto muscoli in uno smoking nero di Giorgio Armani, stringe Giulia a sé, in un gioco di sensualità che fa battere i cuori.

Estate a due

La love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele. Le crisi nel tempo non sono mancate, come la stessa modella ha ammesso in passato ma, dopo un po’ di alti e bassi, tra i due è tornato il sereno. A oltre due anni dall’inizio della loro relazione, non potrebbe andare meglio. La coppia ha trascorso un’estate in giro per l’Europa: negli scatti vacanzieri non mancano le effusioni. Turchia, Grecia, Italia, Francia: Giulia e Pierpaolo hanno postato foto dalle più esclusive località balneari. La Salemi ha mostrato il fisico nei bikini succinti, senza rinunciare ai look firmati per la sera. Finite le vacanze, ecco che i due sono sbarcati a Venezia: sbircia nella gallery i Prelemi in love al Lido.

