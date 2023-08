I look di agosto: cos’hanno indossato le star?

Rosso per Dua Lipa, fiorellini per Chiara Ferragni, oro per Kim Kardashian: gli outfit del mese delle vip

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo agosto?

Infuocate

Nel mese più caldo dell’anno le star scelgono il colore più bollente che ci sia: il rosso è protagonista nei look di agosto di tante vip. Dua Lipa festeggia il 28esimo compleanno con un abito Valentino: maniche lunghe ma spacco inguinale… l’effetto è bollente. Minidress fasciante di Ermanno Scervino per Hailey Baldwin, che ha celebrato insieme al marito Justin Bieber il lancio di alcuni nuovi prodotti della sua linea di bellezza. In vacanza in Italia Kylie Jenner mischia il carminio con un delicato beige. Il suo outfit, firmato Dilara Findikoglu, è composto da reggiseno, corsetto e minigonna. Ai piedi delle delicate décolleté dal tacco moderato di Manolo Blahnik.

I costumi di agosto

Tradizionalmente agosto è il mese che gli italiani dedicano alle vacanze. Il mare resta la prima scelta di gran parte della popolazione, vip comprese. I look da spiaggia delle star sono farciti di sensualità e di… swimwear. Kim Kardashian ha passaporto statunitense ma ha scelto di passare qualche giorno nel nostro Paese. “Nuotata notturna in Puglia” ha scritto l’influencer su Instagram, posando in un micro bikini oro di Dolce&Gabbana. Il costume intero con provocanti dettagli cut-out sfoggiato da Elettra Lamborghini è dello stesso azzurro della piscina alle sue spalle. Opzione graffiante per Valentina Ferragni, con un modello animalier della collezione che ha realizzato in esclusiva con Reina Olga.

A tutta fantasia

Nei look di agosto delle vip non mancano le fantasie: cosa c’è di più estivo di una stampa iper allegra? Rose per Chiara Ferragni, graziosa nell’abito House of CB (abbinato alle ciabatte). Micro fiori azzurri su base gialla per Oriana Marzoli, sensuale in Shein. Motivo cashmire per Giorgia Palmas, fasciata in una divertente tuta Changeit. Jennifer Lopez (anche lei in vacanza in Italia) opta per un long dress dalla grafica immediatamente riconoscibile: la popstar veste Emilio Pucci. Guarda nella gallery gli outfit di agosto delle vip.

