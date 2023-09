Ilary Blasi in total black (e con i capelli mou) a Venezia 80

Che sorpresa vedere Ilary Blasi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La conduttrice è la protagonista indiscussa della quinta serata dell’edizione 2023. Al Lido per ritirare un premio per il suo impegno in tv, ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo look total black… e per un colpo di testa.

Sportiva a Roma

Dopo aver ballato e cantato a squarciagola insieme alla figlia Chanel Totti al concerto di Max Pezzali al Circo Massimo di Roma, Ilary Blasi è partita alla volta di Venezia. All’evento musicale ha indossato un outfit cool e super casual, composto da sweatpants azzurri Adidas x Gucci, canottiera bianca e sneakers. Stesso mood per Chanel, con pantaloni grigi, ginniche in tonalità, reggiseno sportivo nero e un borsa gialla della maison francese che le ha dato il nome. Mamma e figlia si confrontano spesso sui look e questa volta erano abbinate. Qualche ora dopo ecco le prime immagini in barca dal Lido. Ilary ha celato lo sguardo con gli occhiali must-have di questa estate, i Blaze di Saint Laurent (695 euro).

Lady in nero

E’ (ovviamente) di tutt’altro registro, rispetto alla mise del concerto, l’outfit scelto per calcare il red carpet di Venezia 80. Ilary Blasi è la star più attesa del Filming Italy Best Movie Award 2023. Premiata come “Personaggio Tv dell’anno”, la Blasi ha fatto il pieno di flash. Sul tappeto rosso Ilary è una sensuale dark lady: il suo è un total look Dior. L’abito senza spalline ha un bustino stretto e un’ampia gonna a ruota al polpaccio, plissettata sui fianchi. Ai piedi la showgirl calza un paio di insoliti stivaletti in pelle con tacco-scultura e applicazioni di cristalli sulla punta. In mano l’ex signora Totti stringe una preziosa Lady-D Joy in agnello con perle bianche (5.300 euro). Nero anche per le unghie delle mani, lunghe e laccatissime.

I capelli “mou”

Dal suo esordio in tv, siamo sempre stati abituati a vedere Ilary Blasi in versione bionda. Platino, miele, fragola: le sfumature nel corso degli anni non sono mancate. Lei ama giocare con i capelli e spesso si è anche presentata in onda in televisione con delle accattivanti parrucche. Questa volta però il suo colpo di testa è reale. Nei giorni scorsi Ilary ha postato una serie di storie dal parrucchiere e, dopo qualche ora, ecco il suo drastico cambio di look: adesso è mora, o meglio, “toffee blonde” come ha dichiarato la sua hair stylist. La nuova tonalità mou, come la famosa caramella gommosa, è calda, sensuale, perfetta per l’autunno in arrivo. Il debutto ufficioso del nuovo hair look è arrivato al concerto romano, quello ufficiale sul tappeto rosso di Venezia 80.

L’estate felice

E’ stata un’estate all’insegna dell’amore quella di Ilary Blasi. Circondata dai tre figli, dalla famiglia e dal fidanzato Bastian Muller, la conduttrice è apparsa sempre serena e rilassata, nonostante l’aspra battaglia legale in corso con l’ex marito Francesco Totti. In Brasile con il fidanzato ha ammaliato con i suoi look, fatti di bikini striminziti e abiti colorati. E’ stata poi la volta della Sardegna, della montagna e della Puglia: insomma, Ilary ha trascorso tre mesi a costruire ricordi gioiosi che dureranno una vita. Dai bikini al look da gran sera è una attimo. Ilary al Lido si è presentata in solitaria ma con un sorriso così smagliante da non fa dubitare nessuno della sua felicità: guardala nella gallery.

