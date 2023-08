Caterina Murino, madrina tutta paillettes per il bagno inaugurale di Venezia 80

Nelle acque del Lido l'attrice in Giorgio Armani Privé non si è risparmiata, tra schizzi, divertimento e... sensualità

Può un po’ di pioggia spaventare una Bond Girl? Certo che no! Il meteo incerto e le temperature autunnali non hanno fermato Caterina Murino, madrina dell’edizione 2023 della Mostra del Cinema di Venezia. Dopo un acquazzone, ecco che è andato in scena il tradizionale bagno inaugurale della manifestazione cinematografica. Se i fotografi e gli altri presenti erano bardati con felpe e giacche, l’attrice ha incantato con un sensuale abito di paillettes. I suoi giochi maliziosi tra le onde hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Una sirena al Lido

Un bagno così nelle acque del Lido da parte di una madrina non si era mai visto. Sulla spiaggia dell’hotel Excelsior Caterina Murino non si è risparmiata. Dopo aver posato per i fotografi, la splendida attrice 45enne si è tolta i sandali argentati e si è diretta verso l’acqua. Il mare increspato e i nuvoloni alle sue spalle hanno reso il momento ancora più poetico. Caterina manda baci, solleva l’acqua con le mani, schizza con i piedi, si sdraia maliziosamente sul bagnasciuga. Il sorriso contagioso, i lunghi capelli mori portati mossi, il fisico prorompente: a Venezia 80 la Murino è una sirena.

Coperta di cristalli

Se è vero che una sirena brilla già di luce propria, qualche paillettes non guasta. Caterina Murino si è affidata a Giorgio Armani per il bagno inaugurale che dà il via alla Mostra del Cinema di Venezia. Il vestito blu scuro indossato dall’attrice, della linea Privé, è caratterizzato da una profonda scollatura a V e da due spalline sottilissime. Lungo fino ai piedi, è interamente ricoperto da piccoli cristalli, che scintillano nel mare veneziano. Zuppo fino alle ginocchia, non ha impedito a Caterina di muoversi con grazia, regalando scene indimenticabili. A illuminare ulteriormente la Murino ci hanno pensato i preziosi gioielli con diamanti di Cartier.

Verde speranza

Ancor prima del bagno all’Excelsior, c’è un altro momento che segna l’inizio della Mostra del Cinema di Venezia: l’arrivo della madrina in barca al Lido. Per l’occasione Caterina Murino ha scelto il total green. Anche questo outfit è firmato Giorgio Armani. La canotta che mostra le braccia è abbinata a un morbido pantalone in seta. Stessa nuance per la borsa, le scarpe e il nastro sul cappello in paglia beige. Orecchini e gioielli sono della collezione Juste un Clou di Cartier, tanto amata dalle star di casa nostra. Un look spumeggiante in un colore insolito, che si fa notare e che, tradizionalmente, è legato alla buona sorte. “Verde speranza” recita il famoso detto e la speranza è di vedere una Murino sempre così spettacolare sui red carpet di Venezia 80.

Related Posts