Giuseppe Conte porta l’Italia sul petto

L’immagine di Giuseppe Conte vestito di blu che parla agli italiani in conferenza stampa è diventata il simbolo di questo indimenticabile periodo. Serio e professionale mentre annuncia l’emergenza sanitaria, sobrio ed elegante mentre illustra divieti e disposizioni, fermo ed istituzionale mentre parla alla nazione.

Una scena ricorrente con lo stesso attore e gli stessi costumi di scena. Incluso un dettaglio, un particolare discreto ma fortissimo, che molti hanno colto: il tricolore sulla cravatta.

Una piccola bandiera italiana impreziosisce la cravatta blu di Giuseppe Conte, poco sotto al nodo. Il premier l’ha indossata in più occasioni tra cui l’ultima conferenza stampa e le recenti visite a Milano e Genova.

Un dettaglio importante nella comunicazione istituzionale, un richiamo allo scopo della sua missione. L’Italia prima di tutto, l’Italia appuntata sul petto.

Si tratta della cravatta Bandiera della maison Talarico, il cui laboratorio è annoverato tra i fornitori ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La stessa sartoria che cuce le pochette del premier, quel fazzolettino lezioso e aristocratico che faceva capolino dal suo taschino soprattutto nei primi tempi del suo insediamento. Rimpiazzato, in questo periodo di crisi, da un ben più appropriato simbolo patriottico.

Non è però l’unica sartoria ad aver avuto il privilegio di vestire il collo del presidente del Consiglio. Per illustrare i precedenti decreti Giuseppe Conte aveva sfoggiato un tricolore di forma lievemente diversa. Si trattava in quel caso di una cravatta commemorativa, realizzata dalla maison Cilento 1780 per i 150 anni della Repubblica italiana.

