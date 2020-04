I look del mese: cos’hanno indossato le star?

Continua in tutto il mondo il lockdown per contrastare l’emergenza sanitaria dovuta al covid-19. La quarantena in casa si traduce in comodità nel look, tra tute, tshirt e pigiami. Se nel mese di marzo gli outfit comodi l’hanno fatta da padrone anche in casa delle star, ad aprile sembra però esserci stato il riavvicinamento a un abbigliamento più ricercato.

Personaggi politici e reali, costretti a presenziare a degli eventi ufficiali, hanno dovuto per forza di cose vestirsi con look da star. Negli Stati Uniti una Melania Trump elegantissima in Victoria Beckham Collection, ha piantato alla Casa Bianca un acero, in occasione della Giornata della Terra. Nel Regno Unito invece Kate Middleton, a fiori con l’abito Ghost, insieme alla famiglia ha applaudito al personale sanitario britannico sull’uscio della loro abitazione di campagna Anmer Hall.

Ci sono poi le star che optano per un isolamento intimo, mettendosi letteralmente in lingerie. Con la maschera di bellezza in faccia e un delicato completo di Intimissimi Paola Turani si prepara alla fase 2. Capelli al naturale e il reggiseno color mattone di Yamamay per una Elodie più sensuale che mai. Taylor Mega posa sul letto con la faccia angelica e la tshirt di Fashion Nova che recita la scritta “Baby girl”. Giulia De Lellis invece opta per jeans e tshirt bianca di Celine e crea il look casual-chic perfetto.

Sotto al pesante cappotto giallo di Bode Bella Hadid preferisce invece non indossare proprio niente. Topless anche per Emily Ratajkowski che nasconde il seno con le mani e fa pubblicità alla sua linea di swimwear, Inamorata. Per continuare con le star straniere, Rita Ora prende un po’ di sole in giardino con addosso il bikini animali di White Fox. Leopardato anche per Giulia Salemi, che lavora al computer con minidress e sandali flat di Quanticlo. Sbricia nella gallery i look delle star del mese di aprile.

