La vera bellezza è nell’anima, dicono i saggi. Quella esteriore non dovrebbe preoccuparci, ma con parrucchieri ed estetisti chiusi da più di un mese la situazione inizia a sfuggire di mano. Anche le vip che nei primi giorni di quarantena avevano dato sfoggio di bravura con i tutorial di trucco hanno quasi del tutto smesso di farli. La vita reale, fatta di tute e pigiami, comincia a conquistare le bacheche social. Le “struccate” vip non si contano più: tanto più che i follower sembrano apprezzare più la “cruda realtà” che la versione patinata.

“Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole. Perche’? Perche’ IO sono la mia LUCE. Tutti noi siamo belli, esattamente per quelli che siamo”, chiarisce di fianco al suo bellissimo volto al naturale Alessia Marcuzzi.

Federica Pellegrini in quarantena non nasconde la sua quotidianità fatta di allenamenti casalinghi e coccole al cane. La apprezziamo struccata più che con il make up. Emma Marrone non dimentica mai un po’ di rosso sulle labbra, ma gli occhi non mentono e non vedono un filo di mascara da giorni!

Caterina Balivo, che sta proponendo il format My Next Book dal divano di casa propria, alterna tranquillamente scatti col rossetto a foto di colazioni struccate.

“You make me feel like a natural woman” canta non a caso Noemi. L’espressione natural woman è ben rappresentata da una bella ricrescita non proprio rosso fuoco. Un’altra cantante che non si fa un cruccio di sfoggiare il proprio viso acqua e sapone è Elisa Toffoli. L’artista ha sempre tenuto un profilo basso e in questa quarantena può tranquillamente mostrarsi struccata.

Cecilia Rodrguez non è da meno: immersa nella vita di campagna a casa Moser, in Trentino, è completamente a proprio agio mentre stira, cucina o taglia la legna. Il make up sarebbe fuori luogo in quel contesto. Diletta Leotta sembra addirittura più bella senza trucco che con il make-up che lei stessa ha mostrato come realizzare.

Si mostrano struccate anche Chiara Ferragni e Paola Turani! Insomma, le quarantene social delle vip sdoganano anche questo mito: si può essere struccate ma felici. E’ quello che dimostrano le immagini nella nostra gallery.

Related Posts