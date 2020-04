Matteo Salvini si “arrende” agli occhiali

In molti si sono accorti del recente cambio di look di Matteo Salvini. Nessun taglio innovativo o accessorio stravagante, si tratta di una semplice montatura da vista, probabilmente per correggere una miopia. Il Capitano con gli occhiali ha già fatto una diretta Facebook e ha voluto consacrare la novità con un post dedicato, sui social network, che ha scatenato i commenti.

“Buongiorno e buon lunedì Amici. Ahimè, a 47 anni mi sono arreso… Occhiali da vista” ha scritto Matteo Salvini. Un sorriso un po’ forzato, sotto la montatura Persol classica tartarugata, tradisce un certo fastidio, condito da rassegnazione.

Stesso sentimento che era trapelato nella conferenza stampa in diretta Facebook, del 16 aprile. Era stata proprio la prima affermazione del leader della Lega, che aveva sapientemente mescolato la vita privata all’emergenza sanitaria: “Esordio con gli occhiali, perché ci sono gli ottici aperti… gli anni passano per tutti!”. Il Capitano aveva poi proseguito virando sul tema principale: “Ripartenza, riaperture…”, ed era sembrato quasi che la sua svolta visiva coincidesse con la fase 2 del paese.

Una valanga di commenti ha festeggiato il cambio di look di Matteo Salvini. “Sempre bello e pimpante!” ha scritto uno, “Gli idioti rosiconi diranno che strumentalizzi anche gli occhiali”, avverte un altro. Sono molti infatti i detrattori, che parafrasando la sua caption lo hanno preso in giro “Ne dimostri 74 di anni” o “Quando ti arrendi a fare il politico?”.

Non sono mancati i paragoni, il più appropriato è quello che vede una somiglianza di Matteo Salvini al suo predecessore e collega di partito Roberto Maroni: gli avrà fatto piacere?

Related Posts