Marcell Jacobs e Nicole Daza, vacanza d’amore (e di lusso) a Dubai

Marcell Jacobs si è appena riconfermato una leggenda. Dopo i due ori olimpici a Tokyo 2020, il velocista ha conquistato il primo posto ai Mondiali Indoor di Belgrado. Lo sportivo ha vinto la finale dei 60 metri in 6’’41, realizzando il nuovo record europeo. E come ha festeggiato Jacobs questo traguardo? Con una vacanza da sogno insieme alla campagna Nicole Daza.

Firmatissimi in viaggio

“Dove siamo diretti?”, chiede Nicole Daza ai follower in una storia su Instagram. La modella si riprende al bar dell’aeroporto, poi inquadra anche Marcell Jacobs. I due, come di consueto, sono firmatissimi. Giacca multi logo nera e orecchini abbinati di Louis Vuitton (4.800 euro) per Nicole, felpa bianca con la bandiera italiana di Dolce&Gabbana (650 euro) e cappellino Gucci (310 euro) per Marcell. La coppia ama la moda e riempie gli armadi con i vestiti e gli accessori più in voga. Poco dopo Marcell e Nicole hanno postato degli scatti dall’aereo, con tanto di champagne, ovviamente viaggiano in business class.

Vacanza di lusso senza figli

Nicole Daza e Marcell Jacobs sono partiti con giacche e felpe ma ecco che solo poche ore dopo si sono mostrati in t-shirt e canotta. La destinazione della loro fuga d’amore senza figli è Dubai. Qui la coppia passa le giornate tra location esclusive e attività adrenaliniche. Nicole e Marcell hanno anche trascorso una serata divertentissima al Billionaire, tra cena luculliana e balli scatenati. Con loro c’era anche il calciatore della Roma Stephan El Shaarawy. Non è mancato lo scatto di gruppo sui divanetti.

Guardaroba in pendant

Il guardaroba per gli Emirati Arabi è ovviamente studiatissimo, con un comune denominatore: top brand. Sono tante le grandi firme che ricoprono i corpi perfetti di Nicole Daza e Marcell Jacobs, dagli occhiali Off-White (245 euro) alla camicia Prada (820 euro). Per girare la città a bordo di una Lamborghini i due hanno anche optato per un outfit in pendant sui toni dell’arancione. Nicole riprende Marcell alla guida, lui le fa la linguaccia: una coppia innamoratissima e abbinata!

