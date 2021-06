Gli occhiali da sole delle vip? Top brand e montature vistose

Con l’arrivo della bella stagione, ecco le vip sfoderare gli immancabili occhiali da sole. Complici di selfie seducenti e irrinunciabili nello styling quotidiano, i sunglasses si riprendono prepotentemente la scena. Facile tenerli in borsa e sfoderarli al primo raggio di sole. Sui social poi, sono insostituibili.

Gli occhiali da sole avvistati in questo periodo sono molto vistosi. Rocio Munoz Morales mescola glitter a strisce bianconere. Matilde Brandi sfoggia un’ampia mascherina color caramello. Sono addirittura gialli i Dsquared2 di Alessia Marcuzzi. Le bellissime uniscono la protezione alla seduzione e scattano selfie che sanno di estate e mistero.

Spuntano su Instagram come funghi, gli occhiali da sole delle vip, facendo sognare finalmente mete estive. Ma per indossarne un paio, non serve mica essere in vacanza.

Tra le montature del momento, i top brand la fanno da padrone: Emma Marrone sceglie Saint Laurent, Cristina Buccino punta su Prada, Caterina Balivo si affida a Gucci. Chiara Ferragni sfoggia la nuovissima montatura Piper di Philosophy by Lozza. Sull’astina, il marchio è sempre in primo piano.

Accanto agli occhiali più estrosi, sono sempre presenti i modelli classici. Come i Tom Ford di Melissa Satta o i Ray-Ban di Aurora Ramazzotti. Lo sguardo seducente di Cecilia Rodriguez? Nella gallery trovi anche i suoi occhiali da sole.

